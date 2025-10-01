'IDEMO PO JOŠ' /

Ivan Rakitić oglasio se znakovitom porukom iz svog ureda na Poljudu, a otkrio je i poseban poklon

Foto: Sime Zelic/pixsell

Napisao je uz emotikone crvenog i plavog srca te stisnutih mišića

1.10.2025.
15:02
SPORTSKI.NET
Sime Zelic/pixsell
Ivan Rakitić ljetos je odlučio završiti iznimno bogatu igračku karijeru te je preselio u urede na Poljudu. 

Tehnički direktor Hajduka na svom je Instagramu objavio fotografiju iz svog ureda. 

"Idemo po još", napisao je uz emotikone crvenog i plavog srca te stisnutih mišića. 

Uz to, otkrio je i poklon od prijatelja Kristriana, figuricu s natpisom na engleskom jeziku 'najbolji šef ikad'. 

"Hvala ti pajdo, sad sam tek spreman u uredu", napisao je uz emotikone plakanja od smijeha, pljeskanja te uživanja sa sunčanim naočalama. 

Objave na Rakitićevom storyju možete pogledati OVDJE

