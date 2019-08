IVAN PERIŠIĆ SE EMOTIVNO OPROSTIO OD STAROG KLUBA: Javila mu se i Ćorlukina Franka

View this post on Instagram

Mi rivolgo a tutti voi che siete stati parte della mia vita professionale negli ultimi quattro anni. ⁣ ⁣ Prima di tutto agli tifosi INTERISTI, NERAZZURI, per ringraziare dal fondo del cuore, per la vostra devozione continua nei tempi semplici come quelli impegnativi. ⁣ ⁣ E poi, naturalmente, a FC Internazionale Milano. A tutto lo staff, e particolarmente a tutti gli allenatori e giocatori. I vostri consigli e l’esperienza saranno sempre parte di me come persona e giocatore. ⁣ ⁣ #GraziePerTutto #SempreForzaInter #44 ⚫️🔵