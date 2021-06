Nakon što je pretprošlu sezonu Antonio Conte poručio Ivanu Perišiću da slobodno može otići, hrvatski reprezentativac napustio je Inter i otišao na posudbu u Bayern. Pokazalo se to odličnom odlukom jer je s klubom osvojio sve što je mogao. Iako su mnogi mislili da će Bayern otkupiti njegov ugovor to se nije dogodilo te se napadač vratio u Inter. No, ovaj put Conte mu je odlučio pružiti priliku. Uskoro je Perišić postao jedan od ključnih igrača u sezoni u kojoj su poslije 11 godina osvojili naslov prvaka.

Unatoč tomu, s bliženjem prijelaznog roka opet su se pojavile glasine da bi konačno mogao napustiti klub. FcInterNews navodi kako su navodno tri kluba zainteresirana za usluge Vatrenog. Sva tri su iz Bundeslige, a to su RB Leipzig, u kojem igra Dani Olmo, a od iduće sezone i Joško Gvardiol, Eintracht Frankfurt i Hertha. Isti tvrde da su se ti klubovi već kontaktirali Inter.

Zaslužio ostanak

Perišić je sa sportske strane zaslužio ostanak u Interu, ali on na što Talijani upozoravaju je njegova plaća od pet milijuna eura zbog koje je klub primoran saslušati ponude. Nerazzurre trese financijska kriza i to je jedan od razloga zbog kojeg je Conte nedavno napustio klub.

Za sada niti jedan od klubova, međutim, nije poslao ponudu za Hrvata pred kojim je nastup na Euru. Ako tamo odigra na vrhunskoj razini sigurno će onda i one stići.

Što se tiče Interovih direktora, Talijani ističu kako oni nisu oduševljeni idejom oko njegove prodaje, ali su prisiljeni razmotriti ponude koje dođu.