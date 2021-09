U susretu petog kola talijanskog nogometnog prvenstva Milan je na San Siru pobijedio Veneziju s 2-0 dostigavši na vrhu ljestvice gradskog suparnika Inter. Tu je utakmicu s tribina San Sira pratio hrvatski reprezentativac Ivan Perišić, koji igra za Milanovog gradskog rivala Inter, što je pojačalo priču o njegovom mogućem prelasku u redove Rossonera. Podsjetimo, u srijedu ujutru se pojavila vijest da bi Milan u svojim redovima rado htio vidjeti Perišića, kojemu na kraju ove sezone istječe ugovor s Interom.

Kako je objavio Calciomeratoweb, Rossoneri u ovoj akciji navodno imaju pomoć Ante Rebića. Donedavni hrvatski reprezentativac navodno je nazvao Perišića kako bi ga uvjerio da mu se priključi u klubu. Stoga je činjenica da se pojavio na San Siru na utakmici gradskog rivala dodatno zakuhala ovu priču. Svi su se pitali što Vatreni radi na tribinama.

Špijunirao Rossionere

U međuvremenu, on se oglasio na Instagramu. Objavio je fotku s tribina te preko nje napisao 'scout IP' i dodao Interove boje. Dao je tako do znanja da je vjeran Nerazzurrima te da je na utakmicu samo došao malo 'špijunirati' rivale. Njihov obračun na rasporedu je 7. studenog.

U petak je pak stigla vijest da postoji šansa da Vatreni potpiše novi ugovor s Interom te da ostane i nakon ljeta 2022. kada mu aktualni stječe. Talijanski Il Giornale navodi kako forma koju je pokazao na početku sezone natjerala je i njega i klub da dva puta razmisle treba li otići ili ne.

Do sada je problem bila njegova plaća. Perišić u Interu zarađuje pet milijuna eura po sezoni, što je više nego što dobiju ključni igrači poput Barelle i Brozovića te je to jedan od razloga zašto su u Interu spremni rastati se njim idućeg ljeta. No, kako je sada financijska situacija bolja moguće je da se predomisle jer je Vatreni u izuzetno fizički spreman i uz sjajnoj je formi pa možda ipak na koncu shvate da bi bilo dobro zadržati ga u momčadi.