Istra 1961 - Dinamo

Stadion Aldo Drosina, 12. kolo HNL-a

1-0

ISTRA 1961: Majkić - Hujber, Marešić, Galilea, Marin, Kadušić - Petrušenko, Caseres, Matheus - Boultam, Bakrar

DINAMO: Livaković - Moharrami, Ristovski, Perić, Perković - Mišić, Ljubičić - Špikić, Baturina, Menalo - Petković

Dinamo je bolje otvorio i već u 6. minuti imao sjajnu priliku kada je Menalo izbio sam pred Majkića, ali udarac s 10-ak metara iskosa s desne strane odlazi pokraj gola. Već u sljedećem napadu bilo je opasno pred golom Dinama, no lošu reakciju Moharramija je ispravio Livaković koji je pravovremeno istrčao s gola i odnio loptu ispred Boultama.

Plavi su nastavili dominirati na terenu, a novu priliku dočekali su u 15. minuti kada je nakon jedne gužve volej Petkovića s 11 metara otišao visoko iznad gola. Dinamo je opet zaprijetio u 22. minuti kada Menalo puca sa osam, devet metara, ali Mujkić sjajno reagira i čuva nulu na Drosini. Nastavili su gosti s jalovim napadima, a novu šansu čekali smo do 40. minute kada udarac Špikića odlazi pokraj gola. U samoj završnici Bakrar je opalio sa 17, 18 metara, ali spreman je Livaković i odbija to u korner.

Početak nastavka bio je preslika prvog poluvremena. Dinamo je nastavio dominirati, a prvi put zaprijetili su u 51. minuti kada je iz daljine udarac isprobao Menalo, no nije bio precizan. Pred golom Istre opet je opasno bilo u 59. minuti kada je udarac isprobao Petković, ali nije to išlo u okvir gola. Istra je zaprijetila u 79. minuti kada udarac Marina zaustavlja Livaković. U 87. minuti Josipović je zabio Dinamu, no sudac je opravdano poništio gol zbog zaleđa igrača Istre.

I onda šok za Dinamo u sudačkoj nadoknadi. Matheus je primio loptu u šesnaestercu, pa iskosa s desne strane sa šest, sedam metara pogodio pokraj nemoćnog Livakovića za vodstvo Istre 1-0. Vremena više nije bilo, pa je moglo početi veliko slavlje Puljana.

Istra je četvrta s 34 boda, koliko ima i Rijeka, a Dinamo je vodeći s 56 bodova, devet više od prvog pratitelja Hajduka.

Utakmicu je sudio Mateo Erceg kojem je to bio debi u HNL-u.