Pod vodstvom novog trenera Paola Tramezzanija, Istra 1961 je kod kuće pobijedila Osijek rezultatom 1-0.

Jedini gol postigao je Emanuel Ekong u 43. minuti nakon obrambene pogreške Osijekovih igrača.

Osijek je imao nekoliko prilika za izjednačenje, ali najbolju šansu propustili su u 88. minuti kada Almasi nije bio precizan udarcem glavom.

U sudačkoj nadoknadi pokušavao je Osijek doći do pogotka, ali nije uspio zabiti. Utakmica je trajala preko 100 minuta jer se provjeravala situacija u kojoj su gosti mogli doći do kaznenog udarca, no od toga nije bilo ništa.

Argentinac Ramon Mierez nije bio u zapisniku za utakmicu protiv Istre, nakon što se na zagrijavanju ozlijedio.

Istra 1961 se trenutno nalazi na devetom mjestu sa 21 bodom, dok je Osijek četvrti sa 31 bodom.

