Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić u srijedu je u društvu Realovog predsjednika Florentina Pereza potpisao novi jednogodišnji ugovor kojim će ostati u klubu do 30.lipnja 2023.

Modrić je s 36 godina najstariji igrač u klubu, a na sjever Madrida je doputovao privatnim zrakoplovom. Modriću je imao ugovor s Realom do 30. lipnja ove godine. Klub nije organizirao konferenciju za medije nego je objavio fotografije Modrića i Pereza te video isječak s potpisivanja ugovora.

Modrić je došao u Real Madrid u kolovozu 2012. iz londonskog Tottenhama. S "kraljevskim klubom" je osvojio 20 trofeja od čega pet u Ligi prvaka.

Modrićevim produljenjem ugovora i činjenicom da će na vrhunskoj razini igrati još barem godinu dana, pozabavila se i španjolska Marca. Marca je analizirala sve izazove koji sad stoje pred Modrićem i moramo priznati da su uistinu zahtjevni, ali ako ih ostvari bit će, bez pogovora, najbolji veznjak svih vremena.

"Modrićevo produljenje ugovora pred njega je stavilo brojne izazove. Već sad je jasno da je legenda Reala i to ne samo zbog toga što je u deset godina osvojio čak 20 titula. Osim toga, Modrić ima jak zalog u tome koliko je obožavan među navijačima, ta ljubav je nemjerljiva. Pregrmio je početne sumnje kad je tek došao u klub, nametnuo se te postao duša momčadi i prirodni lider", napisali su u uvodu i zatim pobrojali izazove koji stoje pred Lukom.

Četiri izazova

"Ako potpiše na još jednu godinu, srušit će i čovjeka koji je upisao nastup za Real kao najstariji u povijesti, a riječ je o Ferencu Puškašu, legendarnom Mađaru koji je za Real posljednju utakmicu odigrao s 38 godina i 233 dana", navode to kao jedan od izazova.

Drugi izazov zapravo i nije usko vezan s nekim rekordima i dostignućima koji iziskuju napor. Trenutno je u tijeku renovacija Santiago Bernabeua, a Marca izdvaja kako bi Modriću svakako bilo veliko dostignuće da zaigra na renoviranom stadionu. Tvrde i kako je Modrić bio najuzbuđeniji oko novog stadiona kada su igrači nedavno obilazili radove.

Što se trećeg izazova tiče on bi mogao biti najzahtjevniji. Marca ističe kako će Modrić kao kapetan predvoditi Hrvatsku na SP-u u Kataru i da tamo ide braniti titulu doprvaka svijeta, a to svakako neće biti lak posao. No, Marca ističe da je u Modrićevu slučaju sve moguće.

Posljednji izazov je težak, ali nije toliko nerealan. Naime, Marca tvrdi da je izazov Modriću novo osvajanje Lige prvaka, odnosno izjednačavanje rekorda Paca Genta koji s Realom ima čak šest naslova prvaka Europe.