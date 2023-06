Hrvatska od 20.45 sati u Rotterdamu protiv Španjolske igra povijesno finale Lige nacija.

Od ranog jutra na ulicama Rotterdama vladalo 'vatreno ludilo'. U grad je prema procjenama stiglo čak 30.000 hrvatskih navijača, dok se na tribinama očekuje tek 6.000 Španjolaca.

Ipak, nije prošle bez incidenata. Kako javlja N1 ispred stadion De Kuip jedan je navijač došao do čovjeka s megafonom i pjevao pjesmu o Marku Livaji.

Na to mu je prišao drugi navijač kojem se to nije svidjelo i došlo je do tučnjava, ali policija je brzo došla i sve primirila.