Dvoboj 9. kola Serie A između Intera i Juventusa, popularni Derby d'Italia, završio je bez pobjednika (1-1). Inter je bio blizu slavlja jer je golom Edina Džeke vodio sve do 89. minute. Tada je Paulo Dybala realizirao jedanaesterac i postavio konačnih 1-1.

Ivan Perišić i Marcelo Brozović su bili u udarnoj momčadi Intera, s tim da je Brozović odigrao cijelu utakmicu, dok je Perišić zamijenjen u 72. minuti. Zašto ga je izvadio iz gre nakon utakmice pojasnio je sam trener Simone Inzaghi.

“Ivan Perišić je već na kraju prvog poluvremena bio umoran, imao je lagani problem preponom, ali mi je pokazao da može nastaviti. Kad je nakon 20 minuta dobio žuti karton, bilo ga je najbolje izvaditi van", rekao je Inzaghi.

Osvrnuo se i na Juveov penal.

"Mislim da je to bio jedini način da nam zabiju gol! Ovo je razočaravajući rezultat jer smo kontrolirali utakmicu od početka do kraja. Ništa im nismo dali i nisam sretan što smo prosuli dva boda", rekao je Inzaghi za DAZN. On je pak zbog svoje reakcije kod dosuđenog penala zaradio crveni karton.

"Priznajem da moja reakcija nije bila dobra, ali u tom trenutku mi se činilo da nije bilo potrebe za reakcijom VAR-om. Igrala se 89. minuta, sudac je bio u blizini, i prirodno je da se je bilo da sam se naljutio. Žao mi je igrača i navijača"; poručio je.

Inter je ostao treći s 18 bodova te zaostaje čak sedam bodova za Napolijem i Milanom. Juventus ima 15 bodova, kao i Atalanta i Fiorentina.