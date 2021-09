Audiosnimka na kojoj hrvatski nogometni sudac Ivan Bebek vrijeđa hajdukovce, Splićane i novinara Dalmatinskog portala Blaža Duplančića pojavila se u javnosti, objavila je Slobodna Dalmacija.

"Bebeka nismo uspjeli dobiti jer je na putu za Poljsku, gdje sutra sudi dvoboj Europske lige između Legije i Leicestera", stoji u članku Slobodne Dalmacije.

Poslali smo mail sudačkoj komisiji u HNS-u i zamolili ih za izjavu Ivana Bebeka u ovom slučaju, no, do trenutka pisanja ovog teksta nismo dobili odgovor od njih. Objavit ćemo ga čim ga dobijemo.

HNS pokrenuo postupak

Autentičnost snimke potvrdio je i HNS koji je pokrenuo disciplinski postupak protiv riječkog suca.

"Nakon objavljene audio snimke suca Ivana Bebeka, predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza, Marijan Kustić, odmah je zatražio pokretanje disciplinskog postupka protiv Ivana Bebeka, kao i hitno očitovanje o ovoj snimci od strane Ivana Bebeka te predsjednika Komisije nogometnih sudaca Brune Marića. Hrvatski nogometni savez pravodobno će obavijestiti javnost o ishodu disciplinskog postupka protiv Ivana Bebeka", objavio je HNS na svojim stranicama.

Ivan Bebek je, prema brojnim analizama, propustio dosuditi jedanaesterac za Hajduk na Poljudu, a vjerojatno je zbog toga i izostavljen s popisa sudaca za sljedeće kolo Prve HNL. Animozitet navijača Hajduka i riječkog suca seže daleko u prošlost, a Hajduk je u prošlom kolu dobio i veliku kaznu, između ostalog, i zbog uvredljivog skandiranja Bebeku.

Snimka o kojoj se priča

Evo što je rečeno na toj snimci:

"Kažem ti, Livaja se okreće, ovaj diže ruke, dolazi do nekog kontakta. Livaja svoju nogu gura malo u desno, dođe do kontakta i onda se ta noga odbije od tog kontakta. Ok, da, ali lagani kontakt i onda on sam sebi zapne nogu. Mislim, to što je on sam sebi zapeo nogu, to bi i bio penal da je taj kontakt, ovaj... Da Livaja nije u principu u svojoj kretnji, jednako kako je ovaj došao do Livaje, došao i on do njega. Tako da, mislim, to meni nije kazneni udarac i ne može bit kazneni udarac.

Odnosno, ako ga sviraš, može proć, ali mislim da to nije kontakt za prekršaj. A ako ćemo mi ić da bi zadovoljili, ne znam, Hajduk ili navijački puk Hajdukov pa da ne bi oni onda mijaukali, onda najbolje da krenemo utakmicu sa 2:0 na Poljudu pa da onda nastavimo dalje, da možemo normalno sudit.

Ali recimo, pričao sam s pet novinara splitskih i oni kažu da njima isto to nije dovoljno za kazneni udarac. Normalno, oni to nemaju muda napisat. Blaž Duplančić je to što je, uvijek je bio isti takav i umrijet će takav. Onaj tko je malo duže u nogometu, već je navikao na iste scenarije iz ove kuhinje dolje. Ma, nemam se snage više ni živcirat da ti budem iskren".