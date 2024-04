Milanski Inter nastavio je pobjednički niz u nedjelju na San Siru gdje su svladaliTorino s 2-0. Naslov su potvrdili već prošlog vikenda, a na ulicama Milana proslavit će 20. Scudetto u svojoj povijesti.

Inter je pobijedio zahvaljujući dvostrukom strijelcu Turčinu Hakanu Calhanogluu (56, 60pen), dok je Torino propustio dvije najveće prilike na utakmici, a obje je promašio Kolumbijac Duvan Zapata (15,17). Momčadi Ivan Jurića odmoglo je i presudilo isključenje kamerunskog braniča Adriena Tamezea u 49. minuti.

Zahvaljujući ovoj 28. pobjedi u dosadašnje 34 utakmice, uz samo jedan poraz, Inter je dodatno povećao prednost ispred svoja dva velika rivala, Milana i Juventusa koji su u subotu međusobno odigrali 0-0.Nikola Vlašić je odigrao cijelu utakmicu za Torino, koji je deseti na tablici s 46 bodova. Inter je prvi s 89 bodova, 19 više od Milana.

Ženska sudačka postava

Momčad Simonea Inzaghija može potući nekoliko rekorda Serie A do kraja sezone, 26. svibnja, uključujući i onaj o najvećem razmaku između prvaka i drugoplasiranog, a on iznosi 22 boda između Intera i AS Rome 2006.-07.

Zanimljivo je da je utakmicu je sudila isključivo ženska trojka koju su činile Maria Sole Ferrieri Caputi, a pomagale su Tiziana Trasciatti i Francesca Di Monte, prva u Serie A.

Fešta na gradskim ulicama

Od 16 sati novi talijanski prvaci ukrcat će se u otvoreni autobus i prodefilirati ulicama Milana do Duoma, katedrale lombardijske metropole gdje će ih dočekati tisuće navijača.

Torino Ivana Jurića nalazi se na 10. mjestu četiri kola prije kraja i sve su manje šanse da uhvate mjesto koje vodi u Europu.

