Sprema se senzacija u svijetu nogometa: Inter želi legendu Barcelone

Marc-Andre ter Stegen propustio je cijelu prošlu sezonu zbog ozljde te su ga u tom periodu na vratima Barcelone mijenjali Inaki Pena i Wojciech Szczęsny, a katalonski div ovog je ljeta potpisao i trećeg vratara, 24-godišnjeg Španjolca Joana Garciju.

Ter Stegen je stoga, s pravom, zabrinut oko svog statusa u momčadi i spreman je napustiti klub čiji je član proteklih 11 godina. Cijelu priču promatra talijanski velikan Inter iz Milana koji je vrlo zainteresiran za 33-godišnjeg njemačkog vratara, tim više što je njihov Yann Sommer blizu prelaska u turski Galatasaray.

❗️Inter Milan are interested in Ter Stegen and are expected to make an offer in the coming days. They have already made preliminary contact with Barcelona.



— @sport pic.twitter.com/7kf7Y88n5U