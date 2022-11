Legendarni španjolski veznjak Andreas Iniesta odigrao je puno utakmica protiv kapetana Vatrenih Luke Modrića i za njega ima samo pohvale:

"Mi smo igrači različitih profila, ali u isto vrijeme slični po poziciji na terenu, koncepciji igre, baratanju loptom… On je jedan od najboljih veznjaka koji postoji i jedan od najboljih ikad. On je referentna točka svoje momčadi i nije lako provesti toliko godina u klubu poput Reala radeći razliku", rekao je Iniesta za As pa dodao:

"Taj madridski trozubac Casemiro - Kroos - Modrić jedan je od najboljih ikad koji je postojao. Osvojili su puno titula i bez sumnje su jedni od najboljih, baš kao i mi u Barceloni. Uživanje igrajući uz Xavija i Busquetsa više nikad nisam doživio."

Barcin trio

Xavi, Busquets i Iniesta su uzeli tri Lige prvaka, porušila suludu količinu rekorda, dominirala ligom i Europom i na kraju osvojila čak 21 titulu. Neki će reći da je Barcelonin trio ipak imao veću popularnost, da je zajedno "gazio" i u reprezentaciji, da je bio atraktivniji, efektniji, efikasniji i da je igrao kvalitetniji i zanimljiviji nogomet.

No, ono što su Modrić, Kroos i Casemiro napravili, pogotovo posljednje sezone kada su uzeli Ligu prvaka, što gotovo nitko nije očekivao i to sva trojica u poodmaklim nogometnim godinama, ravno je fenomenu.