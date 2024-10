NIJE DOBRO / Ines se javila s Maksimira i otkrila loše vijesti: 'Još jedan detalj kojemu će se Francuzi čuditi...'

Večeras u drugom kolu Lige prvaka Dinamo na Maksimiru dočekuje Monaco. Iako igra u rangu s najvećima, Dinamov stadion daleko je od elitne razine. "Vremenska prognoza nikako ne ide na ruku nogometnom spektaklu i povratku Lige prvaka ovdje na Maksimir. Kiša je ovdje u ovom dijelu Zagreba padala gotovo cijeli dan. Tek je prije nekoliko minuta stala, ali evo još uvijek osjećam kapljice tako da ponovno kreće i ta jaka kiša. Očekuje se i u nastavku večeri i u trenutku kada će nogometaši Dinama i Monaca istrčati na teren u drugom kolu Lige prvaka. Što se tiče Dinama, oni su za ovaj povratak Lige prvaka i prvu domaću utakmicu na Maksimiru imali velika očekivanja. Naime, očekivali su podršku 13 do 15 tisuća navijača, ali s obzirom na vrijeme s obzirom na kišu, morali su smanjiti te ambicije, tako da se sada očekuje oko osam do deset tisuća navijača. No, svi ti navijači na stadion moraju doći bez kišobrana, jer zbog sigurnosnih razloga policija je zabranila unošenje bilo kakvih vrsta kišobrana na maksimirski stadion. Iz Dinama se pak nadaju da su tome uspjeli doskočiti i riješiti na neki način, barem donekle taj problem, tako da su Modri objavili kako sve navijače koji stignu ovdje na Maksimir čeka poseban poklon na ulazu, a to su jednokratne kabanice poput ove. Tako to izgleda svi navijači Dinama koji uđu na stadion na šanku unutar stadiona moći će pokupiti ove jednokratne kabanice. Dakle, još jedan detalj kojem će se gosti iz Francuske svakako čuditi večeras", rekla je reporterka RTL-a Ines Goda Furjan, a više pogledajte u videu.