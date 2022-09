Poljski napadač i jedan od najboljih golgetera današnjice, Robert Lewandowski vratio se na Allianz Arenu, ali ne u dresu Bayerna već u onom Barceloninom.

Lewandowski je ovoga ljeta napustio Bayern u koji je stigao još 2014. godine, a sudbina je htjela da već u skupini Lige prvaka dobije priliku igrati protiv bivšeg kluba.

No, Lewa i društvo iz Barcelone doživjeli su težak 2:0 poraz u drugom kolu Lige prvaka, ali bez obzira na sve Poljak je na Allianz Areni dočekan pljeskom publike i srdačno su ga pozdravili svi bivši suigrači.

Doduše, on je bio taj koji se nije srdačno pozdravio sa svim bivšim suigračima jer jednog od njih je baš onako "hladno" otpilio. U tunelu prije utakmice Lewa se pozdravljao sa suigračima, ali kada je došao do Thomasa Mullera odbio mu je dati ruku i odmahnuo je kao da se ne želi s njim pozdravljati. Zašto je to napravio, još uvijek nije razjašnjeno jer dosad se nije govorilo o nekim razmiricama između dvojice bivših suigrača.