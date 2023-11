Nogometaši Intera vratili su se na vrh ljestvice talijanskog prvenstva rutinskom 2-0 (1-0) domaćom pobjedom protiv Frosinonena u posljednjoj utakmici 12. kola.

Inter je poveo sjajnim golom Dimarca (43) s više od 40 metara pred kraj prvog poluvremena. Gol pogledajte ovdje.

Pobjedu je potvrdio Calhanoglu (48-11m) iz kaznenog udarca početkom nastavka.

Inter sada ima 31 bod, dva više od drugog Juventusa, dok je Frosinone 12. sa 15 bodova.

U susretu 13. kola španjolskog nogometnog prvenstva Atletico Madrid je preokretom pobijedio Villarreal sa 3-1.

Bila je to sedma Atleticova pobjeda u zadnjih osam kola, dok je Villarreal upisao drugi poraz u nizu, ostavši na samo jednoj pobjedi u zadnjih osam kola. Žuta podmornica je povela u 20. minuti golom Gerarda Morena, no u posljednjim trenucima prvog dijela izjednačio je Axel Witsel.

Gosti su sve do same završnice držale remi, no u posljednjih deset minuta Atletico je prelomio utakmicu s dva gola. U 80. minuti je Antoine Griezmann svojim osmim golom ove sezone donio domaćinu prednost, a pobjedu je potvrdio Samuel Lino pet minuta kasnije.

Na vrhu ljestvice i dalje se nalazi Girona sa 34 boda, Real Madrid ima dva boda manje, dok je Barcelona treća sa 30 bodova. Atletico Madrid na četvrtom mjestu ima 28 bodova, ali i susret manje.

