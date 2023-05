Nogometaši Dinama jučer su na Poljudu osigurali svoj 24. naslov prvaka Hrvatske, a šesti zaredom odigravši 0-0 s Hajdukom u susretu 32. kola HNL-a.

U Svijetu plavih vječni hrvatski debi za Net.hr komentira Ilija Lončarević, bivši trener Dinama...

"Teško mi je išta reći o derbiju jer je moguće da on bude baš takav kakav je bio, bez puno šansi, ovog puta bez skoro iti jedne, bez puno udaraca itd. Po meni, ovaj derbi ipak je trebao biti drugačiji, s obzirom da i jedna i druga momčad su ipak bile neopterećene rezultatom", govori nam u uvodu Ilija Lončarević i dodaje:

"Ipak, ta moja nadanja su bila uzaludna kao i svih drugih, jer ipak su na kraju bili opterećeni rezultatom i, na neki način, uskratili pun Poljud, kao i ljubitelje nogometa ispred malih ekrana, da vide malo nešto drugo od nogometa što te dvije momčadi mogu pružiti, odnosno da vide jednu pravu i zanimljivu utakmicu s više šansi. Sve drugo je bilo u redu, dapače... Rijetko kad se dogodi tako fer i korektna utakmica bez žutog kartona, bez faula itd. No, isto tako, rijetko se vidi jedna utakmica bez udaraca na gol, tj bez prilika", kazao nam je Ilija Lončarević i nastavio:

"Neki veliki komentar nemam dati osim nekim zadovoljstvom prvim dijelom, gdje se moglo vidjeti dobrih nogometnih stvari, od igrača Dinama ali i Hajduka, no nije išlo do kraja, nije došlo do gola, šuta na gol i sve se nekako svelo na sredinu terena i odigravanja na sredini terena gdje je Dinamo bio uspješniji, ali ništa više od toga."

I za kraj nam je popularni Ilija naglasio:

"Marko Livaja ima priliku riješiti utakmicu asistencijom ili golom ili nema. Nije Marko Livaja ništa posebno 'zaslužan' za takav razvoj situacije, i drugi su zaslužni u momčadi Hajduka. Na koncu, zaslužna je i dobra igra Dinamove obrane. S te strane, tu mu se nema što puno reći. On je često igrao na strani gdje je bio Ristovski, a on je odigrao odličnu utakmicu. Livaju se tu nema što kriviti. Ponavljam, zadnja linija Dinama je odigrala jako dobro."