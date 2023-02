Manchester United stigao je jučer na treće mjesto teško izborenom 2-1 (1-0) domaćom pobjedom protiv Crystal Palacea. Bruno Fernandes (7-11m) i Rashford (62) doveli su United do prednosti 2-0, ali u 70. minuti je Casemiro isključen, ubrzo potom je Schlupp (76) smanjio na 2-1, pa je United strepio za tri boda do samoga kraja.

Najviše se pričalo o crvenom kartonu Casemira, koji je doslovno davio svojeg protivnika. Situaciju pogledajte OVDJE.

Njegov divljački potez komentirao je Gabriel Agbonlahor, ikona Premier lige.

"Casemiro je mislio da je on Brock Lesnar. Kako je davio Willa Hughesa, trebao bi biti uhićen zbog toga. Pa to su djeca gledala. Njega kako davi svog protivnika. Nije to hokej da se možete tući tijekom utakmice. Ovo je nogomet i ne želimo to vidjeti. Manchester United mora ga kazniti zbog ovoga", rekao je Agbonlahor za Talk Sport.