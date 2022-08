Defenzivni vezni i 30-godišnji brazilski nogometaš, Casemiro, potpisao je četverogodišnji ugovor s Manchester Unitedom gdje će nastaviti karijeru nakon uspješnih godina koje je proveo u madridskom Realu.

Jučer se Brazilac i službeno oprostio od Reala na konferenciji za medije, a najemotivniji je bio kada je spominjao popularni bermuda trio: ''Luka Modrić i Toni Kroos. Neću ih nikad zaboraviti. Toliko smo toga osvojili.''

Transfer je po mnogim izvorima vrijedan 60 milijuna eura plus 10 milijuna koje bi madridski klub trebao dobiti kroz bonuse, a "Case" je potpisao do 2026. godine.

Ne mislim da će pomagati drugim ljudima u igri

Legenda Liverpoola, Graeme Souness, komentirao je ovaj iznenađujuć transfer: "Casemiro je igrao s velikim igračima, ali nije nikada bio veliki igrač. On ima 30 godina i košta 80 milijuna eura, to je previše novca. On će pomoći Unitedu da postane čvršći u sredini terena, ali ne vjerujem da će druge učiniti boljim u igri" govori Souness te nastavlja:

"Nema veliki raspon dodavanja. Imao je puno sreće da je bio dio te momčadi Reala. Nikad se ne veselim gledati Casemira, za razliku od Benzeme i ostalih veznjaka Reala. Nikad nisam pomislio da je uzbudljivo gledati Casemira. Igrao je sa sjajnim igračima u veznom redu Reala, ali on nije sjajan igrač ", zaključuje osvajač pet engleskih prvenstava.

Ovako je hrvatski kapetan, Luka Modrić komentirao odlazak prijatelja: "Šteta je ovo s Casemirom, s njim smo pisali povijest i bio je fundamentalan dio momčadi. Jako će nam nedostajati i kao igrač i kao osoba. Ali to je dio nogometa. Tužan sam što je otišao, ali moramo ići dalje bez njega i svaki igrač mora dati još više u smislu onoga što je radio."