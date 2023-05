U nedjelju je Rudeš remijem 1:1 protiv Cibalije u 32. kolu 1.NL osigurao titulu prvaka. Međutim, dan nakon utakmice u Vinkovcima nitko ne priča o rezultatu, već incidentu koji se dogodio između sudca Ante Soče i napadača domaćih Roberta Perića-Komšića.

Perić-Komšić je u ožujku prošle godine životno ugroženoj majci donirao 70 posto jetre, a ubrzo nakon toga se vratio na terene. Perić-Komšić tvrdi da mu je sudac Sočo opsovao majku na utakmici protiv Rudeša, što je na kraju i rezultiralo isključenjem 24-godišnjeg napadača vinkovačke momčadi.

Perić-Komšić široj javnosti postao je poznat nakon što je prošle godine umirućoj majci donirao 70 posto svoje jetre. Nogometaš velikog srca sve je iznenadio svojim brzim povratkom na teren, a sada tvrdi da mu je sudac Sočo opsovao majku nakon jednog prekršaja.

"Napravio sam faul na Pavkoviću i sudac Sočo dao mi je žuti karton. Nešto ranije istrpio sam i teži prekršaj, pa nije vadio kartone. To me iživciralo. Rekao sam mu: "Daj, nemoj me zajebavat, ne možeš biti takav majmun da mi za ovo daš karton", piše portal Vinkulja.

"Zacrnilo mi se pred očima"

"Sočo je na to rekao: 'Jeb** ću ti majku u pi*ku poslije, kome govoriš da je majmun?!'. I dao mi drugi žuti karton. Zacrnilo mi se pred očima, ne zbog kartona, nego što mi je opsovao majku. Da mi je bilo što rekao, ništa se od ovog ne bi dogodilo. A ovo... Nema se tu što posebno objašnjavati."

Potom je nastavio: "Da mi je štogod drugo rekao, sve u redu. Ali, ovu psovku ne bih mu oprostio ni za što na svijetu. I iskreno, uopće me ne zanima koliku ću kaznu dobiti zbog ovoga. Razgovarao sam nakon utakmice s kontrolorom suđenja Svilokosom. Ne smatram potrebnim naš razgovor iznositi u javnost. I ne zanima me hoće li Sočo biti kažnjen".