Igrač drugoligaša Blackpoola Jake Daniels (17) postao je prvi aktivni britanski nogometaš koji je javno izjavio da je homoseksualac.

'Ova sezona je za mene bila fantastična'

"Ova sezona je za mene bila fantastična. Potpisao sam svoj prvi profesionalni ugovor, postigao 30 golova za rezervnu momčad i odigrao prvi meč za prvu momčad", rekao je Daniels u priopćenju za javnost. "Skrivao sam tko sam zapravo izvan terena. Cijeli sam život znao da sam gay i osjećam se spremnim izaći i biti svoj".

Tijekom 1990-ih, Justin Fashanu bio je prvi igrač koji je otvoreno priznao da je gay, ali se natjecao na amaterskoj razini kada je dao intervju za list The Sun. Nakon intervjua bio je žrtva homofobičnog nasilja, a osam godina kasnije počinio je samoubojstvo.

'Nogometaši skrivaju svoju seksualnost'

"Nogometaši skrivaju svoju seksualnost jer žele biti prepoznati po svojoj muškosti. Ljudi vide homoseksualnost kao slabost, nešto što možete ismijavati", rekao je Daniels. "Ali ja to gledam drugačije, igram nogomet i gledatelji me znaju vrijeđati. Ali plaćaju kartu da me gledaju kako igram, a ja tako zarađujem za život. Neka viču što hoće, to neće ništa promijeniti", dodao je Daniels.

Danielsova izjava dočekana je s velikim odobravanjem u cijelom engleskom nogometu.

"Nogomet je sport za svakoga, s različitošću u svojoj srži. Ovo je ogroman korak za nogomet i svi smo ponosni", objavio je Nogometni savez Engleske.