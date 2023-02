Francuski velikan Marseille, kojeg vodi hrvatski trener Igor Tudor, je u prošlom kolu prvenstva na gostovanju pobijedio Nantes s 2-0 produživši niz bez poraza na devet kola.

Marseille je ovom pobjedom skočio na drugo mjesto Le Championnata s 46 bodova, pet manje od vodećeg PSG-a i s jednim bodom više od Lensa na trećem mjestu.

Ključan igrač u Tudorovoj momčadi je veznjak Valentin Rongier, koji je svojim igrama i ponašanjem zaslužio kapetansku vrpcu, a sada je progovorio o sjajnim nastupima Marseillea, koji je ove sezone nadmašio sva očekivanja.

"Postižemo sjajne rezultate jer igramo dobro. Sve što smo postigli je potpuno zasluženo, a sada smo potpuno fokusirani i spremni za kraj sezone u pravom stilu", rekao je na početku pa progovorio o Tudoru, koji je bio na meti velikih kritika u prvim tjednima na klupi Marseillea:

"Kad stvari ne idu najbolje, kritiziraju ih i to je normalno. Trebalo je vremena, ali sada mislim da smo pogodili i radimo još bolje nego na početku sezone. Tudor traži puno discipline, i to ne samo na terenu, nego u svakodnevnom životu. To je puno detalja, čak smo morali dobro razmisliti o našim prehrambenim navikama."

Potom je dodatno ishvalio Tudora i otkrio da je napredovao pod njegovim vodstvom.

"Inzistira da se usredotočimo na ono što moramo učiniti. Vjeruje da, ako njegovu filozofiju stavimo u igru, možemo izazvati probleme bilo kojoj momčadi na svijetu. Trudim se da nikada ne zaboravim ništa što je trener tražio od nas, a njegov stil igre zahtijeva puno energije, i fizički i mentalno, tako da moramo izbjegavati pogreške. I mislim da sam tu dobar. Uvijek, ili barem redovito - jer ipak sam čovjek - ali ostajem usredotočen i primjenjujem ono što je trener tražio."

"Još uvijek postoji puno toga moram naučiti. Nevjerojatno sam ponosan što nosim vrpcu ovdje u Olympique de Marseilleu. Pokušavam učiniti ono što se od mene traži najbolje što mogu. Nikada se neću zanijeti i početi ponašati kao netko tko nisam. Vrpca mi je dana jer mi trener vjeruje, ali svi smo kapetani: svi gledamo da guramo jedni druge i ako mi netko ima nešto za reći, slušat ću ga na isti način kao i uvijek. Da, imam traku oko ruke, ali to ne mijenja mnogo u mom mišljenju", zaključio je Rongier.