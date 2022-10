Bivši izbornik Hrvatske i aktualni šef stožera u Indiji, Igor Štimac, nedavno je potpisao ugovor s tamošnjim nacionalnim savezom i vodit će reprezentaciju na Azijskom kupu koji se održava u lipnju i srpnju sljedeće godine.

Indijski su mediji pisali kako Štimac ima klauzulu prema kojoj mora odvesti reprezentaciju barem do četvrtfinala ili će u protivnome dobiti otkaz, ali on je to demantirao u razgovoru sa Sportstarom i rekao je kako će on ionako sam otići nakon tog natjecanja.

"Ne planiram ostati nakon Azijskog kupa tako da se ta klauzula ovdje ne može promijeniti. Strastveno sam radio sve što sam mogao za dečke i uložio sam cijelo svoje znanje u njihov razvoj, u vođenju momčadi, poboljšanju njihove tehničke kvalitete, mentalnom sklopu i fizičkoj spremi. Također sam im dao znanje o prehrani", rekao je Štimac i zatim naglasio.

"Ovaj Azijski kup zaokružit će jedan ciklus, bit će mi to peta godina s ekipom te je logično da ostanem s njom do završetka natjecanja, a onda ću se posvetiti svojim drugim planovima. Prije toga ću dati sve od sebe da Indija dogura i dalje od četvrtfinala", veli Štimac.

Spominjao je i Dinamo

Imat će Štimac jako tešku zadaću jer Indija je prošli put dogurala do četvrtfinala još davne 1964. godine kada su završili drugi, a ukupno je nastupala samo četiri puta od 17 održanih Azijskih kupova i u svim ostalim slučajevima ispadala je još u grupi.

"Moja odgovornost je da Indiju odvedem korak dalje. Moramo raditi još jače i postići nešto više. No moramo biti realni i vidjeti koliko smo uložili u nogomet i koliko smo iza najjačih azijskih država po tom pitanju, po kvaliteti lige, bazi talenta i posebice po ulaganjima u razvojne programe", rekao je Štimac.

Pitali su ga Indijci ima li ikakve šanse da Indija dogura do četvrtfinala i je li to potpuno nerealno.

"Ja vjerujem da se to može, to je ljepota nogometa. Mogli ste vidjeti kako je hrvatski klub Dinamo Zagreb pobijedio Chelsea, prije par godina Leicester je osvojio Premier ligu. Sjeverna Makedonija je u gostima pobijedila Italiju i uskratila joj odlazak na Svjetsko prvenstvo. To je nogomet, morate se usredotočiti na to da iskoristite šanse koje dobijete", pozitivno će Štimac.