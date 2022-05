Real Madrid je u uzvratnom susretu polufinala Lige prvaka u srijedu na svom Santiago Bernabeu nakon produžetaka s 3-1 pobijedio Manchester City nadoknadivši poraz 3-4 iz prve utakmice i izborio finale u kojemu će igrati s Liverpoolom.

City je poveo u 73. minuti golom Riyada Mahreza, no Real je u sudačkoj nadoknadi golovima Rodryga (90, 91+2) okrenuo rezultat i izborio produžetak. Karim Benzema je iz kaznenog udarca u 95. minuti postavio konačnih 3-1.

Veliku pobjedu Reala, 'povratak iz mrtvih' pa preokret vrijedan finala za Net.hr prokomentirao je proslavljeni hrvatski nogometaš, a sada trener, Igor Pamić.

"Ne znam kako bih to komentirao, jednostavno je 'navika pobjeđivanja' možda najbolji izraz. Jednostavno, ljudi znaju pobijediti, a da bi znao pobijediti moraš imati i malo sreće, to uopće nije sporno. Niti je slučajno da City gubi sve bitne utakmice u Ligi prvaka i da ne može do kraja, niti je slučajno da Real uvijek ispadne pobjednik. Real je iskusan, pun samopouzdanja, a moramo reći i da ih 'ide karta'. U tri utakmice, osmini finala, četvrtfinalu i polufinalu Lige prvaka, smo mogli reći da je protivnik bio bolji i da je Real uvijek prolazio. Ali s druge strane, Real me sinoć oduševio. to je bila njihova najbolja utakmica od svih šest koje sam nabrojao tako da su i zaslužili", rekao nam je Pamić na početku i nastavio:

"Hrabre i pametne prati sreća, a glupe i kukavice nesreća. Njihova pobjeda ne može biti slučajna. Jedan dio je bio sreća, ali Real ima igrače koji jednostavno znaju pobjeđivati.Real ima tu karmu i karizmu da u takvim utakmicama jednostavno izađe kao pobjednik. City je to mogao riješiti i prije, ali nije i oni su ga kaznili. To je ta vjera, ta psihološka stabilnost kako se bliži kraj utakmice ili jedna neuravnoteženost kod protivnika jer Realov način na koji Real dolazi do pobjeda za njih postane pretežak."

'To nije slučajno'

Pamić se potom osvrnuo na momčad Reala i istaknuo da je ključnu ulogu u ogromnim uspjesima odigrao trener "Kraljeva" Carlo Ancelotti.

"Perez (predsjednik Reala op.a.) je čovjek kojega je nemoguće analizirati. On niže samo uspjehe. To što Real radi nije slučajno, iz mog kuta Ancelotti je neupitno najbolji trener na svijetu. Real je na ovu svoju momčad doveo iskusnog trenera, sumnjam da bi bilo koji drugi trener osvojio naslov u Španjolskoj, a kamoli došao do finala Lige prvaka. Perez zna svoj posao, a njegov potez da uzme Ancelottija koji je sve posložio je čarobna moć Reala. Trener je doveo Real do finala lige prvaka", poručio je pa se osvrnuo na igrački kadar, poglavito na Viniciusa Juniora, Rodryga i Camavingu koji su odigrali važnu ulogu protiv Cityja:

"Vinicius je izrastao u top igrača i svake godine će biti sve bolji i bolji jer dobiva jednu rutinu, iskustvo, trenira s najboljim igračima. Ima pored sebe pobjednike koji ga znaju uputiti i ispravljati tako da uči puno brže. Rodrygo je igrač koji je samo jedan od kotačića Reala koji uskoči kad je potrebno, nije među prvih 13-14 igrača Reala, kao što nije ni Camavinga. No jednostavno taj momenat izrastanja je u Realu puno brži uz ovako iskusne igrače."

Ogromna pogreška Guardiole

Na kraju je Pamić rekao i da veliku krivicu za, po mnogima neočekivani, poraz Cityja snosi njegov trener Pep Guardiola, po mnogima ponajbolji strateg na svijetu.

"Jedan od razloga zašto je Real pobijedio City je i Guardiola (trener Cityja op.a.). On nije imao razloga zatvarati utakmicu jer su mogli zabiti i još koji gol. City je trebao ići na posjed, što najbolje radi na svijetu. Izmjenama i svojim stavom je pomogao Realu da preokrene, zaključuje Pamić.