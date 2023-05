Nogometaši Karlovca 1919 danas od 17.30 igraju utakmicu posljednjeg kola 3. Nogometne lige Centar u Odranskom Obrežu protiv domaćeg NK Dinamo OO, a igrači Igora Pamića na tu utakmicu otputovali su nakon ne baš normalnog trenažnog procesa i potopa biblijskih razmjera u gradu.

'Tjedan dana nismo mogli normalno trenirati'

Naime, Karlovac su pogodile jake poplave i tamošnji nogometni klub nije mogao normalno trenirati. Ljudi su prošli i još uvijek prolaze golgotu, jer šteta se tek zbraja.

"Tjedan dana nismo mogli normalno trenirati jer su tereni natopljeni vodom. Jednostavno, protiv jedne takve elementarne nepogode ne možeš, ali smo se prilagodili. Slali smo individualne programe igračima što će raditi na njihove adrese - da li teretana, trčanje, bicikl... Imam stvarno odlične dečke koji ne kukaju i nećemo se, stoga, izvlačiti na našu 'vaterpolsku' situaciju, 'vaterpolske' uvjete koji su momentalno prisutni i u kojima živimo", kazao nam je Igor Pamić u subotu ujutro.

Video: KA portal

'Veća šteta je što su ljudi doživjeli nego što nismo mogli trenirati'

"Do prije nekoliko dana smo govorili da smo na otoku kako je bilo, kad smo bili unutar kafića u društvenih prostorija. Toliko je bilo vode oko nas. Potop, baš potop... Imali smo osjećaj da je Karlovac grad na otoku. Komotno smo mogli staviti takav naziv, ne grad na 4 rijeke nego grad na otoku. Šteta što nismo mogli normalno trenirati, ali veća je šteta koju su ljudi u gradu doživjeli", dodao je Pamić i nastavio:

"Mi kao nogometni klub smo napravili novi stadion prije 4 godine mislim. Glavni teren što se tiče drenaže će biti dobar. Pomoćni je sam po sebi uvijek bio dosta dobar, ali ovakvo nešto, poplave ovakvih razmjera ne mogu se spriječiti jer je Karlovac Grad na 4 rijeke. To je pitanje za neku veću struku, za drugu struku. U Karlovcu do poplava, do ovakvih situacija uvijek može doći".

Palo strahovito puno kiše

Prošlog tjedna u Karlovcu je palo strahovito puno kiše pa su Karlovčani vrlo malo trenirali, a ovog tjedna uopće nisu. Jučer se Pamić sa svojim igračima samo našao. Trebao je to biti lagani trening u prostorijama kluba, ali nije bilo struje, nisu još u klubu uključili struju pa Pamić, kako nam objašnjava, nije htio riskirati prehlade, temperature moguće itd...

"Danas ćemo se praktički samo naći u autobusu i putujemo na utakmicu u Odranski Obrež", naglašava nam Igor Pamić i potvrđuje našu konstataciju kako se u jednoj takvoj vaterpolskoj situaciji izvršavaju nogometne obveze.

"Mi smo u jednoj lagodnoj situaciji što se tiče rezultata, međutim imamo jedno strahovito zahtjevno razdoblje od dva i pol tjedna, do prve utakmice kvalifikacija za drugu ligu. To nam je, u biti, najveći problem. Znači, trebamo držati igrače u nekoj natjecateljskoj formi, a istovremeno paziti da ne izgubimo nekog zbog ozljede. To se ne mora dogoditi danas, ne mora se dogoditi ni sutra, ali za 10 do 15 dana može. To mi je sad najzahtjevnije, ali bez obzira na to mi ćemo svakako igrati i htjeti pobijediti. To uopće nije upitno", priča nam Igor i dodaje kako je teren, kad je natopljen vodom - poput bazena.

'Teren je kao bazen'

"Ma kao bazen. Čitava površina terena, ali ne samo tereni nego čitav naš kamp, čitavo to polje je kompletno pod vodom. Nadali smo se da će možda glavni teren ostati suh, međutim prodrlo je i tamo. Doduše, voda se dosta brzo povlači, pa ćemo vidjeti. Najgore je nakon. Ne možeš ni nakon tog povlačenja vode na teren jer treba testirati zemlju, travnjak, treba isprati sve radi otrova itd. Morat ćemo se prilagođavati, improvizirati još neko vrijeme. Nema plakanja, moramo naći rješenja i pronalazimo ih. "

Svašta je Pamić kao trener i kao igrač doživio u nogometu, pa i potope biblijskih razmjera.

'Doživio sam već takve situacije'

"Doživio sam već takve situacije i to u istom klubu, u istom gradu - Karlovcu. Dakle 2010. isto smo imali taj problem. Jest da je tada voda bila nešto niža, međutim isto je trajalo dosta dugo - preko tjedan dana. Sjećam se, trenirali smo u hodniku, ali sad je bilo puno gore, sad nismo mogli ni u društvene prostorije. Točno se sjećam, išli smo na utakmicu u Split i pobijedili RNK Split s 1-0. To je jedan svjetli primjer u toj katastrofi koja nas je zadesila i tada."

No, mjesta bilo kakvom kukanju nema. Treba stisnuti zube i muški pristupiti problemu...

Pamić, stručni stožer i igrači ne kukaju

"Jednostavno, treba se prešaltati iz te i takve situacije u normalne okvire i dati sve od sebe. Nema panike, jednostavno treba reći to je tako i nema druge. Treba izvući iz te situacije maksimum. Ja osobno nemam alibija niti ga tražim jer nisam takav tip. Ne daj Bože više poplava, koliko je ljudi oštećeno, koliko je kuća i obitelji, imanja oštećeno, ali gledajući s nekog sportskog aspekta, pa onda bolje da je ovo nego da mi je igrač ozlijeđen tjedan ili deset dana. Ne možeš uvijek gledati crno."

U takvim situacijama javlja se onda i dodatni motiv da još jače zapneš i da se dođe do cilja. Pamić i igrači upravo su pristupili na takav sportski način. Njih je ova katastrofa s poplavama u gradu dodatno motivirala da još više zapnu, daju još više od sebe i za svoje sugrađane i čitav grad odigraju što bolje utakmicu i poklone im pobjedu u Odranskom Obrežu.

'Odranski Obrež ima dosta dobru momčad, 'ludi' su'

"Oni imaju dosta dobru momčad. Našli su se sad u toj situaciji i ne zna se tko će ispasti, tko će ući. Nekoliko momčadi se bori za ostanak u ligi tako da nas čeka zahtjevna utakmica, pogotovo u ovim okolnostima. U svakom slučaju, oni su dosta i korektni. Jesu 'ludi', ali pozitivno 'ludi' i nogometno kulturni. Uvjeren sam da će utakmica biti odigrana u korektnom tonu, a mi želimo pobjedu za naše ljude u gradu koji su oštećeni poplavama", zaključio je Igor Pamić.

