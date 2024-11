Ibrahimović odabrao stadion koji ima najpakleniju atmosferu: 'Suigrače uopće nisam čuo'

Zlatan Ibrahimović u svojoj je dugoj i bogatoj karijeri igrao na velikom broju najpoznatijih i najglasnijih stadiona na svijetu.

Upitan da odabere jedan stadion koji ga je najviše impresionirao atmosferom i glasnoćom ponudio je pomalo iznenađujući odgovor. Čuveni napadač izabrao je kultni Celtic Park, a objasnio je svoj izbor tako što je ispričao kako nije mogao ni čuti svoje suigrače.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Kad sam izašao na teren, pokušao sam komunicirati sa svojom suigračima, ali nisam čuo ništa. Publika je bila tako raspoložena. Nisam čuo što su suigrači govorili kad su me zvali jer je bilo tako prekrasna i nevjerojatna atmosfera. To je vjerojatno najbolja koju sam ikad osjetio na stadionu", rekao je Ibrahimović čije riječi prenosi GiveMeSport.

Zanimljivo, Zlatan je u karijeri samo dvaput nastupio protiv Celtica u europskim natjecanjima. Posljednji put je to bilo tijekom sezone 2020./21 kad je Milan pobijedio 3:1. No, ta se utakmica zbog pandemije koronavirusa igrala bez publike, a to znači da Ibrahimović priča o 2001. godini kada je kao član Ajaxa ušao s klupe.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spomenimo i kako su Celtic park osim Ibrahimovića javno hvalili i Messi, Iniesta i Xavi kada su s Barcelonom igrali na spomenutom stadionu u Glasgowu.

POGLEDAJTE VIDEO: Slot i Guardiola najavili nedjeljni spektakl na Anfieldu: Pep je pred najvećim izazovom u karijeri

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa