Najbolji švedski nogometaš svih vremena, Zlatan Ibrahimović, već je toliko dugo profesionalni nogometaš i toliko je toga postigao i napravio da bi nam trebala cijela vječnost kada bismo se išli prisjećati svih njegovih lijepih driblinga, golova, asistencija i poteza. No, zato on to odradi s vremena na vrijeme umjesto nas.

Zlatan se sada prisjetio svog debija za Ajax, kluba koji ga je lansirao među zvijezde, a tada je izveo jedan od najefektnijih driblinga koje nogomet poznaje, čuveni "elastico".

Inače, Zlatan je mnogo puta u karijeri isticao kako mu je nogometni uzor legendarni Brazilac Ronaldo, a upravo je "elastico" bio njegov omiljeni dribling.