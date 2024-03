Hajduk će od 19.30 sati u derbiju 28. kola HNL-a na Poljudu ugostiti Dinamo.

Poljud je već odavno rasprodan za ovaj dvoboj, a Društvo prijatelja Hajduka (DPH) s Hvara objavilo je kako na utakmici neće biti. Razlog je taj što se nakon utakmice nemaju kako vratiti na otok.

Naime, katamaran koji je trebao iz Splita krenuti za Stari grad je otkazan zbog lošeg vremena.

"Zbog lošeg vremena odlukom zapovjednika katamarana 'Naranča' linija planirana za Stari Grad iz Splita s polaskom u 22:00 je otkazana. Svima koji su kupili karte biti će izvršen povrat novca u utorak. Sada je i službeno. Katamaran Naranča NEĆE večeras isploviti nakon utakmice u 22:00 za Stari Grad. Za sve koji su već kupili karte biti će izvršen povrat novca - nemamo informaciju na koji način. Od Jadrolinije, koliko mi u DPH otok Hvar imamo informacija - ne znamo dali je tražena promjena termina polaska trajekta nakon utakmice, no neslužbeno saznajemo da je 'besmisleno' od Jadrolinije tražiti pomicanje za više od sat i po jer je Jadroliniji to previše i ne bi ni bilo odobreno… No kako nismo dobili povratnu informaciju od jedinica lokalne samouprave u vezi zamolbe Jadroliniji možemo samo nagađati… Dakle, pozdrav vremenskim uvjetima na moru, pozdrav satnici odigravanja utakmice(a) i najveći pozdrav životu na otoku kad vitar zapuše", objavili su iz DPH Hvar.

Postojala je mogućnost da Jadrolinija odgodi vrijeme polaska trajekta za kasnije, no to se nije oglasilo.

"Državni brodar kojemu nije moguće promijeniti termin polaska trajekta iz Splita za Stari Grad jer je previše odgađati za više od sat i pol….

Uvođenje izvanredne trajektne linije ne dolazi u obzir jer Jadrolinija nema dovoljno trajekata", dodali su iz DPH Hvar.