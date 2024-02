Hrvoje Vejić, bivši kapetan Hajduka, namjerava tužiti Hrvatski nogometni savez.

"I osobno sam nedavno doživio licemjerje samoprozvane Familije, nepoštenje, pogodovanje određenima po babi i stričevima", napisao je nadavno u svom kopmentaru za Dalmatinski portal pa nakon toga objasnio o čemu se točno radi:

"Nedavno sam se prijavio na javni natječaj koji je nogometna akademija HNS-a raspisala za prijavu za UEFA Pro natječaj. Na to sam se prijavio, a negdje pred Božić sam dobio mail da nisam primljen i da nastavim raditi na dobrobit hrvatskog nogometa. Dobro, nisam bio primljen, pa sam napisao žalbu preko jednog odvjetničkog društva u Zagrebu. Odgovorili su mi da ispunjavam sve uvjete natječaja, ali da nisam primljen jer nemam dovoljno bodova. Ja sam od njih potom tražio da mi pošalju listu kandidata koji su primljeni, no meni oni to nisu poslali. Ja sam se među kolegama raspitao tko je primljen. Taj mail u kojem su me odbili dobio sam 21. prosinca navečer u osam sati, a rok za žalbu bio je jedan tjedan. Ne sedam radnih dana, već sedam dana, a u tom su tjednu Badnjak, Božić i sv. Stjepan. Na kraju sam tu žalbu uspio nekako poslati. Na kraju kad sam saznao tko je sve primljen, otprilike, još čekam potpunu listu, malo sam istražio i shvatio kako jedno sedam do deset kandidata od trideset ne ispunjava uvjete natječaja. Znači, imamo kandidate koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, a meni ste napisali da ih ispunjavam. Netko može imati dvjesto bodova, ali ako ne ispunjava uvjete ne može biti primljen. "

Zbog toga se Vejić namjerava upustiti u pravnu bitku.

"Ja ću vjerojatno sudskim putem poništavati taj natječaj. Nakon šest mjeseci ili godinu dana oni će morati vratiti te novce ljudima koji će već odraditi svoju edukaciju, to je njihov problem. Razgovarao sam sa svima iz HNS-a, i s Kustićem, i s Bobanom, i sa Svetinom te im ukazao na nepravilnosti. Svi su se pravili mutavi pa se kasnije ne javljaju na telefon. Može, nema problema. Vidjet ćemo na sudu tko je u pravu. Novce koje sam planirao uložiti u školovanje dat ću odvjetnicima i istjerat ću to na kraj jer sam tvrdoglav. Kada vidim da nešto nije kako treba, onda idem do kraja", rekao je u 'Bijelom stuiju' Dalmatinskog portala.

