Izabranici Zlatka Dalića na otvaranju kvalifikacija za EURO 2024 su podbacili i upisali tek mršavih 1:1 protiv Walesa. Vatreni su dominirali tijekom cijelog susreta no nisu pronalazili put do velške mreže iz izglednih situacija, a duboko u sudačkoj nadoknadi otočka reprezentacija je došla do izjednačenja iz tek druge šanse na utakmici.

Slab ulazak u kvalifikacije nije jednini problem za HNS, jer je UEFA pokrenula disciplinski postupak zbog organizacijskih propusta. Razlozi za to su 'bacanje jedne petarde i kašnjenje početka utakmice'.

Kazna ne bi trebala biti drakonska

'UEFA-in delegat je također u svome izvještaju naveo kako su svi gledatelji ušli na vrijeme, nije bilo gužvi na ulazu ni problema na proredima', javlja Hrvatski nogometni savez.

Valja zaključiti da ovog puta kazna HNS-u ne bi trebala biti prevelika. Hrvatska nogometna reprezentacija svoju sljedeću utakmicu igra sutra u 20.45 minuta u Bursi, a protivnik je Turska.