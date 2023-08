Dean Klafurić predstavljen je kao novi trener mostarskog Veleža. Hrvatski strateg na klupi će naslijediti Nedima Jusufbegovića, a ugovor je potpisao na dvije godine.

''Jedino mjerilo je rezultat, došli smo stvarati, a da bi napravili rezultat moramo raditi korak po korak. Rezultat nije samo ono što se vidi, do rezultata treba doći radom. Nisam ja taj koji će napraviti rezultat nego svi mi. Od one tete koja čisti, do predsjednika. To je timski rad. Igrači su ti koji to proizvode na terenu, a mi im pomažemo.

Dok sam bio dječak u bivšoj Jugoslaviji upoznat sam sa sinergijom između navijača Veleža i legendarnih nogometaša. Volim Velež još iz tih dana jer su uz Željezničar igrali iza velike četvorke. Uvijek su igrali dobro. Sjećam se tih nekih priča i evo prva utakmica je protiv Željezničara i veoma sam sretan zbog toga'', rekao je Klafurić na predstavljanju.

Hrvatski stručnjak dosad je radio kao izbornik ženske reprezentacije, zatim u omladinskom pogonu Dinama, nakon čega je išao u Goricu iz koje je otišao u varšavsku Legiju gdje je osvojio duplu krunu. Od hrvatskih klubova još je trenirao Hrvatski Dragovoljac i Slaven Belupo, a bio je i u ciparskom Ethnikosu te mađarskom Honvedu.

