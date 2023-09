Nogometaši Hajduka vodili su do 87. minute kod Gorice 1-0 u susretu osmog kola HNL-a, no dvoboj je završio pobjedom Velikogoričana 2-1 (0-0).

U 62. minuti Zvonimir Šarlija doveo je Splićane u vodstvo i Hajduk je sve do 87. minute imao tri boda u džepu. No, prvo je Gorica izjednačila pogotkom Dine Štigleca, dok se potpuni preokret dogodio u 92. minuti kada je Ante Matej Jurić pogodio za 2-1 domaćeg sastava.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon odrađene kazne na klupu Hajduka se vratio prvi trener Ivan Leko, no njegova je momčad nakon pet prvenstvenih pobjeda u nizu upisala drugi poraz zaredom.

Hajduk je i dalje prvi, ali se njegova prednost pred pratnjom topi, pa imaju samo dva boda više od Rijeke i Dinama, a treba naglasiti da Plavi imaju i utakmicu manje.

Nakon poraza Bijelih na društvenim mrežama se oglasio gradonačelnik Solina Dalibor Ninčević.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"E moj Hajduče… Ovakvom igrom i pristupom prema igri teško ćemo dalje, a još teže do vrha. Kako sam nedavno komentirao da hrvatsko nogometno suđenje zahtjeva korjenite promjene (i dalje pri tom stavu stojim), tako danas mogu reći da prikazanim do sad, i to ne samo radi rezultata, Hajduk ne izgleda dobro i uvjerljivo. Prosipati bodove protiv Istre i Gorice, ne podcjenjujući te klubove, nema opravdanja. Prvenstvo se dobiva osvajajući bodove na 'malim' utakmicama. Promjene su nužne, nadam se da će vodstvo kluba vidjeti sve ovo što mi zaljubljenici u Hajduk vidimo vrlo jasno. I dalje u srcu jer naravno HŽV", napisao je Ninčević na Facebooku.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

BKFC 50 iz Denvera ekskluzivno gledajte 23. rujna na streaming platformi Voyo.