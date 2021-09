Nogometaši Osijeka preskočili su prvu prepreku u Hrvatskom nogometnom kupu. U gostima su, u šesnaestini finala, svladali Bednju 3:0.

Već u 2. minuti Osijek je došao do prednosti protiv četvrtoligaša pogotkom Čeberka. Do kraja poluvremena još je zabio jedino Petar Bočkaj koji je sjajno naciljao iz slobodnog udarca, s 20-ak metara, za 2:0. Imao je uz dva gola Osijek još nekoliko stopostotnih prilika, ali bilo je to poluvrijeme u kojem se istaknuo domaći vratar Sandro Medved.

U drugom poluvremenu Osijek je usporio ritam čime se naglo i smanjio broj gostujućih prilika. Postignut je još samo jedan pogodak, a konačnih 3:0 postavio je Daku u 77. minuti.

U samoj završnici (88. minuta) vratar Osijeka Malenica je zaradio crveni karton, a s obzirom da su Osječani do tada napravili sve izmjene među vratnice je stao Ramon Mierez, najbolji strijelac Osijeka. Sačuvao je Argentinac svoju mrežu netaknutom iako nije ni trebao reagirati do kraja dvoboja.

Osijek je ovom pobjedom prekinuo negativan niz budući je u prvenstvu upisao dva poraza i remi u zadnje tri utakmice.

Gorica bolja od Nehaja

Podsjetimo kako je u utorak prolaz prema osmini finala ostvarila Gorica koja je u Senju svladala trećeligaša Nehaj 7:3.

Sve ostale utakmice šesnaestine finala igraju se idućeg tjedna:

Utorak: Pitomača - Rijeka, Dugopolje - Lokomotiva, Primorac Biograd - Hajduk, Vuteks Sloga - Istra 1961, Mladost Ždralovi - Inter-Zaprešić

Srijeda: Orijent 1919 - Dinamo, Karlovac 1919 - Slaven Belupo, Međimurje - Šibenik, Rudar Labin - Split, Belišće - Jaska Vinogradar, Bjelovar - Rudeš, Sesvete - Varaždin, BSK - Cibalia, Zagreb - Oriolik