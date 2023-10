Ovo je ključna utakmica za odlazak na EURO, još jedno je naglasio izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić uoči sutrašnjeg ogleda u Osijeku protiv Turske u nastavku kvalifikacija za EURO 2024.

Hrvatska trenutačno vodi na ljestvici skupine sa 10 bodova koliko ima i Turska, no "Vatreni" imaju i utakmicu manje. Slijede Armenija i Wales sa po sedam bodova, dok je Latvija na "nuli". Podsjetimo, prve dvije pozicije iz skupine osiguravaju plasman na EURO.

"Ovo je ključna utakmica, tako joj pristupamo. Uvijek je teška situacija, uvijek je pritisak, uvijek je netko ozlijeđen. Ovoga puta smo bez dva napadača koji su zabili najviše golova u mom mandatu. To je za nas hendikep, ali imamo nove igrače koji su čekali svoju šansu. Sada će ju dobiti," naglasio je Dalić na novinarskoj konferenciji u Osijeku.

Poznato je kako su od ranije na duže vrijeme izvan stroja Ivan Perišić i Mislav Oršić, neće biti niti Andreja Kramarića ni Luke Ivanušeca, dok se Marko Livaja oprostio od reprezentacije. Protiv Turske po svemu sudeći neće nastupiti niti Josip Juranović i Bruno Petković.

"Juranović i Petković su bili treningu, ali nisu na 100 posto. Kako sada stvari stoje sutra neće početi, niti Juranović niti Petković. Cilj je pripremiti ih za Wales, Bio bi preveliki rizik staviti ih sutra."

Naglasio je kako će ova situacija otvoriti vrata priliku nekim igračima.

"Brekalo igra dobro u Fiorentini, njegova najbolja pozicija je lijeva strana gdje sada neće biti Perišića, Oršića i Ivanušeca. To je za njega prilika, no to mogu igrati i Majer i Vlašić. Na drugoj strani je Pašalić koji ima odgovornost i disciplinu. U napadu imamo Musu i Belju, Musa je u predosti," pojasnio je izbornik.

Najmanje briga ima u obrani.

"Od obrane sve kreće, ali moramo igrati obranu kao cijela ekipa. Tu smo jako dobri, imamo rješenja, solucije. Sve su to mladi igrači. Taj dio donosi sigurnost, stabilnosti samopouzdanje."

Dalić je na novinarskoj konferenciji odavao dojam zabrinutosti.

"Nisam zabrinut, vjerujem igračima koji su tu. Kada igramo protiv Latvije i Armenije meni još gore nego kada igramo protiv Brazila i Argentine. To je normalno, s tom utakmicom možemo riješiti 90 posto plasmana EURO. Moram biti koncentriran."

Turska u Osijek dolaz s novim izbornikom. Nakon što je Nijemac Stefan Kuntz dobio otkaz, momčad je preuzeo Talijan Vincenzo Montella.

"Za nas je to teža situacija. On ima poseban stil, dobar je trener. Želi igrati nogomet, gaji pas igru. Bit će to teža situacija za nas jer nismo mogli napraviti analizu o Turskoj. Imaju kvalitetu, a za nas će to biti teži posao," rekao je Dalić naglasivši kako će ključ utakmice biti strpljenje.

"Uvijek je bitno strpljenje, pogotovo kod igrača da ne gube glavu. Ne smijem žuriti, srljati, ne ići grlom u jagode. Moramo biti oprezni i strpljivi i igrat svoju igru," zaključio je hrvatski strateg.

Utakmica počinje u 20.45 i prenosi je Nova TV, a moći ćete je pratiti i u tekstualnom prijenosu na portalu Net.hr.