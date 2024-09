Hrvatska u drami na Svjetskom prvenstvu izgubila ključnu utakmicu

TIJEK UTAKMICE

Hrvatska-Tajland

1:2

U prvih dvije i pol minute Futsal Vatreni su s četiri udarca na vrata bili opasniji, ali je uslijedio šok i Tajlanđani su iskoristili jednu grešku u posjedu lopte te poveli. Nakon početnog šoka, Hrvatska je nastavila stvarati prilike, ali lopta ne ulazi u mrežu azijske momčadi. Udarci na gol su bili 16:3 za Hrvatsku nakon prvih 15 minuta, ali nedostajao nam je pogodak. U drugom poluvremenu je situacija na terenu bila malo drugačija, Tajland je bio malo dominantniji i okrunio to pogotkom, ali srećom deset minuta do kraja Antonio Sekulić je zabio za smanjenje prednosti. Nije Hrvatska uspjela u dramatičnoj završnici zabiti još jedan pogodak.



Hrvatska futsalska reprezentacija u subotu od 12 sati po hrvatskom vremenu utakmicom protiv Tajlanda u Bukhari otvara nastup na Svjetskom prvenstvu u Uzbekistanu.

Bit će to prvi nastup hrvatske futsal reprezetacije na World Cupu nakon 24 godine. Hrvatski igrači futsala do sada su samo jednom sudjelovali na svjetskom prvenstvu i to 2000. u Gvatemali ispavši u drugom krugu natjecanja.

"Vjerujem da je momčad spremna za izazove koji nas očekuju. Jako dobro smo radili, na priprema odradili sve što je zacrtano da bismo se u prvoj utakmici protiv Tajlanda pokazali u najboljem svjetlu. Tajland, za razliku od nas, ima veliko iskustvo igranja na svjetskim prvenstvima s obzirom na to da su ostvarili plasman na sedam posljednjih svjetskih smotri. Nama je, s druge strane, ovo prvi nastup poslije 24 godine. Među igračima se osjeća pozitivna trema, spremni smo za sve ono što nas čeka," kazao je izbornik Marinko Mavrović za HNS.

'Sve stane u tu utakmicu s Tajlandom'

Mavrović je naglasio kako je riječ je o reprezentaciji koju zadnjih dvadesetak godina vode vrhunski strani treneri.

"Za ljude koji slabije prate futsal Tajland je svakako nepoznanica, ali riječ je o reprezentaciji koju zadnjih dvadesetak godina vode vrhunski strani treneri. Danas je to Rodrigo koji je kao trener i izbornik imao velikih uspjeha na klupskoj i reprezentativnoj razini, vodio je, između ostalih, reprezentaciju Japana s kojom smo imali prilike igrati. Dakle, znamo sve o njegovom načinu rada i planu igre," kazao je.

Otkrio je i kakvu Hrvatsku možemo očekivati u utakmici.

"Poslije svega što smo prošli da bismo se plasirali na Svjetsko prvenstvo, a potom odradili i pripreme, sve stane u tu utakmicu s Tajlandom koja nam je izuzetno značajna. Riječ je o izravnom okršaju za drugo mjesto u skupini koje vodi u drugi krug natjecanja. Naravno da ćemo i protiv Brazila nastojati ostvariti što bolji rezultat, iako smo svjesni da su oni najveći favoriti u skupini. Znamo što nas čeka. Imamo čast, privilegiju, ali i obavezu biti mentalno, fizički i taktički na našoj najvećoj mogućoj razini, nadam se da će tako i biti," poručio je Mavrović dodavši: "Pokušat ćemo proći skupinu, dočekati utakmicu u osmini finala u kojoj je sve moguće."

Izabranike Marinka Mavrovića u skupini B još očekuju nastupi protiv Brazila (17. rujna) i Kube (20. rujna).