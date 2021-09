Hrvatska nogometna reprezentacija pobijedila je Sloveniju 3:0 na splitskom Poljudu u šestom kolu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo u Kataru 2022. godine.

Heroji današnje hrvatske pobjede su Marko Livaja, koji je zabio gol u 33. minuti, Mario Pašalić, koji je povećao vodstvo Vatrenih na 2:0 u 66. minuti i Nikola Vlašić, koji je potvrdio pobjedu na samom kraju utakmice.

Hrvatska je ovom pobjedom ostala na prvom mjestu u kvalifikacijskoj skupini H.

'Hajdukovci' zabili golove na Poljudu

Pročitajte prve reakcije Vatrenih i izbornika Zlatka Dalića za Novu TV:

Marko Livaja: "Ušli smo dobro u utakmicu, znamo i sami da u prve dvije nismo bili na nivou, ali danas smo zasluženo pobijedili. Ovo mi je sigurno jedan od najdražih golova u karijeri, na mom stadionu, stvarno sam ponosan, ne može biti bolje. Ali to mi je motiv da budem još bolji

Pričali smo izbornik i ja prije utakmice, nije mi ukidao slobodnu da dođem po loptu. Mislim da smo se dobro nadopunjavali u napadu. Većinom poznajem te dečke iz mladih selekcija pa nije bio tolik problem uigrati se.

Slovačka i Cipar? Sigurno da smo favoriti u tim utakmicama i idemo po tih šest bodova."

Nikola Vlašić: "Volio bih da se svaka utakmica igra u Splitu, svaka čast publici na svim ostalim stadionima, ali mislim to. Atmosfera je stvarno bila vrhunska. Što se tiče utakmice, bili smo agresivni, zabili gol i onda shvatili da nisu oni naša kvaliteta. Tamo smo primili gol, oni su se povukli i bilo nam je teže igrati.

Imamo veliku kvalitetu, svi smo odlični nogometaši, koliko god nas izbornik rotirao. Atmosfera je stvarno odlična u momčadi."

Dalić: Hvala navijačima

Zlatko Dalić: Čestitam dečkima na sjajnoj utakmici. Bili smo na visokom nivou danas i u cijelom ovom ciklusu. Hvala i navijačima. Split je pokazao koliko cijeni ovu reprezentaciju, bez obzira što je neki pokušavaju obezvrijediti. Nadamo se da će i u Slavoniji biti ovako.

Ovo je pobjeda za našeg kapetana, kojeg čekamo u listopadu. Imamo kvalitetu, a kad svatko radi svoj posao, onda to funkcionira. Kad se Luka vrati, možemo samo biti još bolji.

Mi nismo primili gol u zadnjih pet utakmica. Sve je to odlično. Napravili smo velik korak prema kataru, ali treba to odraditi do kraja. a , ne sumnjam da će to biti dobro.

Moramo biti koncentrirani do kraja. Bio sam malo ljut u zadnjih pet minuta jer smo se opustili i počeli igrati gore- dolje. Moramo to izbjegavati u budućnosti.“

Matjaž Kek: "Čestitam Hrvatskoj, još smo mi i dobro prošli. Bili smo u sjajnoj atmosferi. Nije ovo realna slika Slovenije, domaći su se rastrčali i mogli smo mi tu i puno gore proći.

Mi moramo razmišljati o našem pristupu. Danas se vidjelo tko je favorit u ovoj skupini. Bilo je ovdje lijepo, ali s moje je strane ovo bilo jako teško gledati. Odgovornost je na meni, naravno, za ovaj poraz."