Osijek i Hajduk remizirali su s 1-1 u derbiju 21. kola HNL-a. Gosti su poveli u 57. minuti preko Filipa Uremovića, a Ramon Mierez u 72. minuti postavio je konačan rezultat.

KRAJ

Osijek - Hajduk

1-1

Osijek: Malenica - Omerović, Duarte, Bralić, Jurišić - Prekodravac, Nejašmić, Cokaj - Bukvić, Mierez, Pušić

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hajduk: Lučić - Mikanović, Uremović, Šarlija, Moufi - Kalik, Krovinović - Pukštas, Kleinheisler, Brekalo - Kalinić

Utakmica je počela relativno mirno, u prvih deset minuta nitko nije kreirao priliku opasnu po suparnička vrata. Prvi su zaprijetili Osječani u 12. minuti kada je Cokaj prošao po strani i ubacio, a Prekodravac neometan pucao ravno u Lučića. Pet minuta kasnije Brekalo je uposlio Kalika i djelovalo je to obećavajuće za goste, ali obrana Bijelo-plavih je uspješno zaustavila taj napad. Prvu javnu opomenu zbog oštrog je starta na Jurišiću u 28. minuti zaslužio Mikanović. Bio je to užasno snažan udarac laktom u potiljak, a sudac Pajač nije previše razmišljao oko kazne za Hajdukovog braniča.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najveća prilika u dotadašnjem dijelu utakmice došla je preko Moufija u 32. minuti. Lijepo su kombinirali Brekalo i Kalinić, a Marokanac je pogodio vratnicu osječkih vrata. U 35. minuti Mierez je sretno i spretno matirao Lučića i bacio u delirij krcatu Opus Arenu, ali Pajač je nakon gledanja VAR snimke poništio gol Argentinca zbog Nejašmićevog igranja rukom. U narednim minutama izvana su dalekometnim udarcima pokušavali Cokaj i Pušić, ali bili su veoma neprecizni. Na samom kraju prvog poluvremena odigrao se pravi fliper u kaznenom prostoru Osijeka, padali su igrači po podu, lopta se odbijala, a na kraju je Kleinhesler izvana pucao pokraj vrata.

Zanimljiv nastavak utakmice

Prvi udarac u drugom poluvremenu dogodio se u 55. minuti kada je Jurišić slabijom nogom s ruba kaznenog prostora pokušao savladati Lučića, ali u tom udarcu nije bilo ni snage, a niti preciznosti. Minutu kasnije neoprezan je bio Omerović kojem je Kleinhesler oduzeo loptu, a Osijekov mladi veznjak s leđa je povukao Mađara i dobio žuti karton. Iz tog prekršaja Splićani su sretno i spretno poveli nakon flipera u kaznenom prostoru Osijeka, zabio je Uremović, bila je to 57. minuta utakmice. Pukštas je u 71. minuti lijepo pucao nakon proigravanja Kalinića, ali lopta je otišla malo pokraj vrata. Mierez je u 72. minuti opet zabio, ali ovaj put VAR nije imao razloga za reakciju. Pucao je Lovrić, odbio Lučić, a na pravom mjestu našao se ''El-Toro'' i zabio za 1-1. Napeto je postalo nakon gola, obje momčadi opreznije su zaigrale kako ne bi primile gol. U posljednjoj minuti sudačke nadoknade nakon puno odbijanaca lopta je došla do Miereza, a on je neometan pucao ravno u Lučića.

Tekst se nastavlja ispod oglasa