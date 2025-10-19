AUSTRIJA /

Hrvatska ne mora brinuti za budućnost. Veliki talent opet zabio

Foto: Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia

Ovom se pobjedom Sturm zadržao na vrhu s tri 21 bodom, tri više od drugoplasiranog Red Bull Salzburga te uz utakmicu manje.

19.10.2025.
17:35
Sportski.net
Luka Kolanovic/imago Sportfotodienst/profimedia
Veliki talent, kojeg je Hrvatska ukrala Austrijskoj nogometnoj reprezentaciji, Leon Grgić zabio je novi pogodak za svoj Sturm Graz. Sturm je u 10, kolu austrijske Bundeslige otišao u goste BW Linzu, a naš je mladi reprezentativac zabio pogodak za 3:1 vodstvo Sturma. Ovo je Grgiću bio drugi pogodak ove sezone.

 

Nakon tog pogotka domaćini su se uspjeli vratiti u igru zabivši dva gola u deset minuta da bi konačnih 4:3 za Sturm postavio Gruzijac Otar Kiteishvili u 87. minuti. Ovom se pobjedom Sturm zadržao na vrhu s tri 21 bodom, tri više od drugoplasiranog Red Bull Salzburga te uz utakmicu manje. 

 

Hrvatska ne mora brinuti za budućnost. Veliki talent opet zabio