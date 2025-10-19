Hrvatska ne mora brinuti za budućnost. Veliki talent opet zabio
Ovom se pobjedom Sturm zadržao na vrhu s tri 21 bodom, tri više od drugoplasiranog Red Bull Salzburga te uz utakmicu manje.
Veliki talent, kojeg je Hrvatska ukrala Austrijskoj nogometnoj reprezentaciji, Leon Grgić zabio je novi pogodak za svoj Sturm Graz. Sturm je u 10, kolu austrijske Bundeslige otišao u goste BW Linzu, a naš je mladi reprezentativac zabio pogodak za 3:1 vodstvo Sturma. Ovo je Grgiću bio drugi pogodak ove sezone.
Nakon tog pogotka domaćini su se uspjeli vratiti u igru zabivši dva gola u deset minuta da bi konačnih 4:3 za Sturm postavio Gruzijac Otar Kiteishvili u 87. minuti. Ovom se pobjedom Sturm zadržao na vrhu s tri 21 bodom, tri više od drugoplasiranog Red Bull Salzburga te uz utakmicu manje.
