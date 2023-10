Luka Modrić (38) ne nalazi se u bajnoj situaciji. U Real Madridu je dobio status pričuve i mora se boriti za minutažu, a s reprezentacijom je u nedjelju doživio težak poraz u Walesu kojim su Vatreni ugrozili odlazak na Europsko prvenstvo.

Voyo donosi borilačke spektakle svakog mjeseca. 4.studeni - FNC 13 - Beograd. Prosinac - FNC 14 - Sarajevo. Svaki mjesec BKFC event na Voyo

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

FNC 4. studenoga stiže u Beograd, a revanš Croate i Vase pratite ekskluzivno na platformi Voyo.

Modrićeva situacija u fokusu je španjolskih medija, koji je gotovo svakodnevno analiziraju.

Madridski sportski list AS, vrlo blizak Real Madridu, navodi Modrićevu izjavu s početka okupljanja, kada se požalio na svoj status u klubu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ovo je za mene nova situacija, ne igram kao prije i koliko bih htio. Mislim da svi znate da ja uvijek želim igrati, ne želim pauze i odmore. Dok igram se najbolje osjećam i pripremam. No situacija je takva i može imati neke pluseve za budućnost. Vidjet ćemo, ali ja to ne želim. Ja želim igrati ako treba svaka tri dana jer se fizički osjećam dobro. Da se ne osjećam dobro, bila bi druga priča. Mentalno se isto dobro osjećam. No to je sve jedan normalan proces i tako ga prihvaćam", rekao je Luka tada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nakon navođenja te izjave AS analizira Modrićev status u Realu i ističe da sada ima manju ulogu nego u prethodnim godinama.

"To vrijedi za Real Madrid, a Hrvatska je iz njega iscijedila maksimum jer je igrao dvije utakmice u punoj minutaži. Kod Ancelottija je zbog mlađih izgubio na važnosti i genijalcu iz Zadra nedostaje minutaža. U ovoj je sezoni Modrić odigrao 389 minuta za Madrid (39,3 posto moguće ukupne minutaže) kroz devet utakmica. Starter je bio samo četiri puta i 15. je igrač Reala po minutaži. S druge strane, za Hrvatsku, koja je u problemima u kvalifikacijama za Euro 2024., odigrao je gotovo sve što se moglo, 331 od ukupno 360 minuta (92 posto)", piše AS, koji se u tekstu bavi i s drugom dvojicom (navodno) nezadovoljnih igrača - Rodrygom i Camavingom:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To su tri vruća krumpira koje Carlo Ancelotti ima pred sobom."