Hrvatska nogometna reprezentacija i njezin izbornik Zlatko Dalić, najviše problema ima s pozicijom desnog beka. Hrvatska općenito nema prevelik roster na toj poziciji i u reprezentaciji ima samo Šimu Vrsaljka i Josipa Juranovića, te osim njih praktično niti jedan igrač, za sada, nije dovoljno kvalitetan da bi zaslužio poziv.

Međutim, u prvu momčad Bayerna, već ovoga petka u utakmici protiv Monchengladbacha na otvaranju nove sezone Bundeslige, mogao bi zaigrati Josip Stanišić. Naime, njemački mediji pišu kako je 21-godišnji Hrvat najveći dobitnik u predsezoni i da je oduševio novog trenera Juliana Nagelsmanna koji mu dovoljno vjeruje da mu povjeri desni bok svoje momčadi.

Stanišić bi upao u momčad umjesto ozlijeđenog Benjamina Pavarda, a tamo ga vide i novinari Sky Sportsa koji su ga uvrstili u udarnu momčad za utakmicu s BMG-om.

Dobro bi došao Hrvatima

Inače, Stanišić je rođen i odrastao je u Njemačkoj i može birati za koga će igrati, za Hrvatsku ili Njemačku. Prema tvrdnjama njegovih roditelja koje prenose tamošnji mediji, Josip se još uvijek nije odlučio za koga nastupati, a moramo priznati kako bi Daliću itekako dobro došao.

Stanišić je debitirao za Bayern još kod Nike Kovača, ali u prijateljskim utakmicama, a prošle je sezone debitirao i u službenoj utakmici Bayerna protiv Uniona. Ali je pokrpavao tada poziciju lijevog beka, dok je njegova prirodna pozicija na desnoj strani.

Stanišića se po igračkim kvalitetama uspoređuje s Davidom Alabom i to ponajviše zbog polivalentnosti. Spomenimo i kako je Stanišić do sada nastupio samo jednom za reprezentaciju i to onu njemačke u U-19 selekciji.