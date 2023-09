Alen Halilović uživa u renesansi svoje karijere u nizozemskoj Eredivisie . Bivši hrvatski reprezentativac u proteklom kolu je golom i asistencijom predvodio Fortunu Sittard do 3:1 pobjede nad Volendamom.

Halilović je za tu izvedbu dobio skoro pa savršenu ocjenu - 9.9. Nakon utakmice karijere javio mu se španjolski As, kojeg zanima Barcelonin promašaj koji je sa samo 16 godina prešao iz Dinama u katalonskog velikana.

U Španjolsku ste stigli vrlo mladi, sa 17 godina. Puno se očekivalo od vas. Za hrvatsku reprezentaciju ste debitirali sa 16 godina, po čemu ste rekorder. Kako je bilo stići u Barcelonu kao tinejdžer i doživjeti sve to?

"Postojao je plan. Prve godine sam trebao igrati za Barcu B, jer je rezervna momčad bila u drugoj ligi i to je za mene bio dobar korak prilagodbe. Igrao sam utakmice i trenirao s prvom momčadi. Tada sam malo izgubio strpljenje. Bio sam mlad i uvijek sam želio igrati. To mi je nedostajalo i pogriješio sam kada sam otišao iz Španjolske jer ovaj nogomet mi odgovora. U Španjolskoj sam uvijek igrao dobro".

Je li vama ili onima oko Vas nedostajalo strpljenja jer su htjeli da brzo uspijete?

"Znate kako stvari stoje kad si mlad. Želite ići punom parom, sve obaviti brzo, a kada to ne učinite, mislite da gubite vrijeme. Tu si u krivu. Sada s 27 godina to vidim drugačije. Imam više strpljenja i skromniji sam".

Biste li to promijenili u svojoj prošlosti?

"Da, bih. Ali sada sam fokusiran na ono što radim. Ovo je vrlo važna godina za mene. Imao sam jako dobru predsezonu, na odličnoj sam fizičkoj razini i zato mislim da su stvari ovdje krenule tako dobro. Primijetio sam da sam na dobroj razini u posljednje četiri utakmice. Sada moram samo nastaviti tako, ništa više".

Mislite li da je činjenica da je Messi također bio u Barceloni u Vaše vrijeme, ali i kasnije, stvorila veliki pritisak za one koji su došli kao veliki talenti poput Vas? Brzo su vas uspoređivali s Messijem. Je li to bilo negativno za igrače poput Vas?

"Nije. Kad sam ja bio u Barceloni, Messi nam je puno pomagao. Imao je jako dobar odnos s igračima koji su došli iz mlade momčadi. Na svakom treningu nas je poučavao. Zamislite, radite s najboljim u povijesti. Gledati ga na svakom treningu u najboljem izdanju... Ima li bolje pomoći mladoj osobi?"

Igrali ste za reprezentaciju uz velike hrvatske igrače poput Modrića i Kovačića. Hrvatska se u posljednje vrijeme uvijek bori za velike trofeje. U čemu je tajna hrvatskog nogometa? Zašto su uvijek tako konkurentni?

"U našoj zemlji ima mnogo talenata. Imate klubove poput zagrebačkog Dinama ili splitskog Hajduka koji imaju jako dobre škole. Nakon toga, vrlo smo natjecateljski raspoloženi od malih nogu. Još kad sam bio dijete, sjećam se da smo uvijek htjeli pobijediti.

Sjećam se da sam kao dijete išao sa zagrebačkim Dinamom na pripreme s velikim momčadima i uvijek smo pobjeđivali. Taj natjecateljski karakter stvarao se u igraču odmalena i sad vidite Luku ili Matea, starije igrače, koji nisu izgubili tu glad za pobjedom. Mala smo zemlja, ali nitko ne želi pobjeđivati više od nas, nije bitno protiv koga igramo".

Modrić se s gotovo 40 godina još drži u reprezentaciji. To je impresivno.

"Jedan je od tri najbolja veznjaka u povijesti. Igrao je spektakularno od prvog dana kada je stigao u Madrid. Samo prve godine nije to činio konstantno, ali iz sezone u sezonu je među najboljima na svojoj poziciji. I to puno pomaže Hrvatskoj, vrlo je inspirativno imati takvog sjajnog igrača. Imao sam sreću igrati s njim u nekim utakmicama u reprezentaciji..."

Koji je najbolji savjet koji Vam je dao?

"On je vrlo normalna osoba. Sve je osvojio, sve je igrao, proglašen je najboljim igračem svijeta, ali ako ga nazovete u tri ujutro i pitate ga za savjet kako nešto učiniti, probudit će se da razgovara s vama. On nije samo sjajan igrač, on je jako dobra osoba".

