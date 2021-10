Nogometaši Osijeka prvi su četvrtfinalisti Hrvatskog nogometnog kupa, oni su u susretu osmine finala kao gosti svladali trenutačno drugoplasirani sastav Druge HNL Rudeš sa 2-0 (0-0).

Osijek su među posljednjih osam odveli Ivan Fiolić (55) i Ramon Mierez (71).

Oba pogotka za Osječane stigla su nakon ubacivanja Ndockyta s desnog krila. U 55. minuti je na ubačaj Kongoanca pravovremeno utrčao Fiolić i glavom svladao vrlo dobrog domaćeg vratara Kralja, da bi u 71. minuti meta Ndockytovog ubačaja bio Mierez. Pokušaj glavom argentinskog napadača kralj je uspio odbiti, ali samo na nogu Miereza koji iz drugog pokušaja nije pogriješio.

U utorak će još igrati Belišće - Hajduk i Šibenik - Slaven Belupo, u srijedu su na programu dvoboji BSK - Dinamo, Gorica - Mladost Ždralovi, Rudar Labin - Istra 1961 i Varaždin - Lokomotiva, dok će Oriolik i Rijeka svoj susret igrati 13. studenoga.

Ždrijeb četvrtfinala održat će se u petak.

----------------

OSMINA FINALA HRVATSKOG KUPA

RUDEŠ - OSIJEK 0:2

Sastavi:

RUDEŠ: Kralj – B. Brajković, Ćosić, Pavlek, Boršić, Škrijelj, Bašić, Srbljinović, Sekulić, Majić, Latković.

OSIJEK: Barešić - Čeberko, Lončar, Škorić, Barišić, Ndockyt, Žaper, Nejašmić, Fiolić, Topčagić, Mierez.

--------------

Uživo

90' + 5' - Kraj utakmice.

90' + 2 - Marković šutira izvana snažno, ali odlazi to malo iznad gola.

90' - Igra se još četiri minute nadoknade.

86' - Osijek je nadomak četvrtfinala Kupa, Rudeš se i dalje trudi, ali teško je probiti čvrsti blok Osijeka.

84' - Kamga je šutirao s nekih pet metara, ali brani Barešić fantastično.

81' - Osijek dominira, Rudeš se izgleda potrošio, a i ovih 2:0 djeluje dosta nedostižno.

77' - Daku ulazi, Škorić ide van, a ušao je i Bočkaj umjesto Miereza.

71' - GOOOOOL! MIEREEEZ! Konačno je Argentinac zabio i to nakon što mu je Kralj skinuo odličan udarac glavom, ali lopta se odbija ravno u noge Mierezu i onda konačno zabija.

70' - Osijek se čvrsto brani, a Rudeš doista izgleda vrlo dobro, agresivno igraju od samog početka i sada još grizu i traže pogodak. A Ćosić je sada spasio svoju momčad, Bohar je prebacio vratara, a branič Rudeša je izbio gotovo s crte.

67' - Bohar je sada pucao, ali nije to bilo preopasno.

65' - Žaper dobiva žuti karton. Bjelica radi par izmjena, Bohar ulazi kao i Pilj, Topčagić i Nejašmić su vani.

62' - Čeberko žuti karton zbog starta nad Sekulićem.

55' - GOOOOOL! Fiolić je glavom zabio nakon sjajnog centaršuta Ndockyta s desne strane.

52' - Prilika za Osijek, Čeberko je oštro ubacio na Miereza u kazneni prostor, ali ovaj puca preko gola.

50' - I daje je Rudeš vrlo agresivan, kao i u prvom dijelu, a Osijek već na svoj prepoznatljiv način strpljivo čeka svoju šansu.

47' - Škorić spašava Osijek sada. Sjajno je Latković dao za Majića na rub peterca i to kroz sredinu kaznenog prostora, ali Škorić je ušao i izbio loptu.

46' - Počelo je drugo poluvrijeme.

Kraj prvog poluvremena.

45' + 4' - Zapucali su ovaj sjajan slobodan udarac i to će biti kraj prvog dijela.

45' + 2' - Škorić je srušen na rubu kaznenog prostora i Fiolić će pucati.

43' - Bjelica zaista nema razloga za zadovoljstvo u prvom poluvremenu, Osijek je bio gotovo bezopasan po vrata Rudeša, a domaćin pokazuje agresivnost, disciplinu i odlučnost.

39' - Bio je malo izvan terena Mierez, sada se ipak vratio u igru.

37' - Nešto nije u redu s Mierezom. Prvo ga je skršio Pavlek, a onda je u sljedećoj akciji opet dobio po nogama prilikom driblinga. Nakon toga je sjeo na travu i držao se za nogu.

35' - Pavlek je žestoko startao na loptu, ali je usput pokosio Miereza. No, start na loptu bio je čist.

33' - Sjajno je glavom igrao Ćosić nakon kornera, ali Barešić je obranio.

32' - Škrijelj je opasno centrirao s desne strane i Barišić je izbio u petercu ispred s Sekulića.

29' - Škorić tuče glavom nakon kornera, ali pored gola.

27' - Vrlo dobra akcija Rudeša, odigrali su seriju sjajnih dodavanja i na kraju je loptu dobio Sekulić koji je odlučio pucati negdje s 20-ak metara, ali bilo je to vrlo slabo.

23' - Filoć je iz prekida centrirao, a Nejašmić je glavom pucao preko gola.

21' - Što sada promašuje Mierez. Topčagić mu je dao sjajnu okomotu loptu po sredini, ovaj je izbacio vratara dirbilngom, ali na kraju nije pucao već mu je igrač Rudeša izbio loptu ispred noge.

20' - Lončar dobiva žuti karton zbog grubog starta. U nastavku akcije Brajković je dobro centrirao na Sekulića, ali ovaj glavom nije uspio pogoditi.

19' - Rudeš je sada povukao sjajnu kontru i Majić je imao golemi prostor na lijevoj strani, ali je umjesto u prostor suigraču gurnuo loptu vrataru u ruke.

15' - Rudeš ima vrlo glasnu podršku s tribina, navijači pjevaju od prve minute i bodre svoju momčad.

13' - Sada je Rudeš zamalo došao do pogotka, ispala je cijela obrana i napadač Rudeša bio je u jedan na jedan situaciji, ali nije na vrijeme došao do lopte i Barešić je to pokupio.

11' - Moramo priznati da Rudeš dosta dobro izgleda, agresivni su, okomiti, dobro izlaze u presing, ali Osijek kontrolira utakmicu.

8' - U slučaju da niste još primijetili, Ramon Mierez promijenio je broj na dresu i to još na prošloj utakmici. Sada nosi broj tri na leđima, napravio je to kako bi na bilo koji način prekinuo golgetersku sušu koja ga prati ove sezone.

6' - Nema za sada većih napetosti, Rudeš djeluje dosta solidno, agresivno, Osijek je do sada imao blagu inicijativu.

1' - Počela je utakmica. A vidimo kako je Bjelica u vatru gurnuo mladog Barešića na vratima. Kao i da je poslao na teren gotovo najjači sastav.