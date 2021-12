Hrvatskim reprezentativcima u redovima aktualnog talijanskog prvaka Intera, Marcelu Brozoviću i Ivanu Perišiću, ugovori istječu sljedećeg ljeta i još nisu dogovorili nove.

Perišić i Brozović će tako jako brzo, u siječnju, biti u situaciji da će moći slobodno pregovarati s drugim klubovima i kao slobodni igrači prijeći u njihove redove sljedeće sezone.

Tko će popustiti?

Talijanski list Tuttosport u utorak je opisao što se točno događa s hrvatskim dvojcem.

Brozović (29) već dugo pregovara s Interom i nedavno je odbio njihovu ponudu ugovora na četiri godine s plaćom od 5.5 milijuna eura po sezoni pa mu je klub sada ponudio šest milijuna plus bonuse.

Nije to točno ono što je 'Broz' htio. On je navodno zahtijevao velikih sedam milijuna eura godišnje, no Talijani vjeruju da će pristati i na šest milijuna.

S Perišićem je situacija drugačija. On od Intera traži trogodišnji ugovor s plaćom od šest milijuna eura, a klub mu je spreman ponuditi "samo" 3,5 milijuna po sezoni i dvogodišnji ugovor.