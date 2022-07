Hrvatski doprvak Hajduk, koji je u potrazi za igračem na poziciji stopera, odbio je ranije ovoga tjedna komentirati vijesti prema kojima bi takvog nogometaša mogao dovesti iz portugalske Boaviste.

Portugalske sportske novine Record izvijestile su u nedjelju da Hajduk želi posuditi iz Boaviste središnjeg braniča Chidozija Awaziema (25) s mogućnošću otkupa njegovog ugovora za 2 milijuna eura na kraju sezone.

“Hajduk ne komentira transfer glasine”, naveo je klub s Poljuda u e-mailu poslanom Hini početkom tjedna.

Splitsku momčad su ljetos napustila dvojica stopera, Francisco Ferreira “Ferro” (25) koji je bio posuđen iz portugalske Benfice i Nikola Katić (25) koji je bilo posuđen iz škotskog Rangersa. Hajduk je pak doveo na posudbu Tonija Borevkovića (25) iz portugalske Vitorije Guimaraes pa bi do kraja prijelaznog roka trebao dovesti još jednog igrača na toj poziciji.

Nigerijski stoper Awaziem ima ugovor s Boavistom do 30. lipnja 2025., a prošlu je sezonu proveo na posudbi u turskom Alanyasporu.

Brat ga odao?

“Splitski Hajduk je zainteresiran za njegovim dovođenjem te je predstavio konkretnu ponudu. Na stolu je ponuda o posudbi na jednu sezonu s opcijom kupnje u vrijednosti 2 milijuna eura”, naveo je Record.

No, čini se da bi Nigerijac ipak mogao završiti na Poljudu. Njegov brat Bright Awaziem počeo je u četvrtak pratiti Hajduk na Instagramu i to nije promaknulo navijačima splitskog kluba. Jasno, to ne znači da će Chidozi sigurno doći u Hajduk, no definitivno pokazuje da bi se nešto moglo dogoditi po tom pitanju.