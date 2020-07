Obljetnica koja se ne obilježava. Slavan, ali i bolan poraz Hrvatske u polufinalu Svjetskog prvenstva 1998. godine od Francuske.

Priča je to koju ne treba posebno prepričavati, dovoljno je samo reći da još uvijek ne znamo zašto je Lillian Thuram baš na današnji dan prije 22 godine odlučio zabijati golove.

Francuski branič upisao je 142 nastupa za svoju reprezentaciju, a zabio je samo dvaput, unutar tih 90 minuta u utakmici protiv Hrvatske. Potisnuli smo to sjećanje s godinama, ali sjetio se Thurama Hrvatski nogometni savez koji mu je poslao bizarnu poruku.

Naime, na Twitteru je HNS objavio animaciju kojom želi Thuramu da svakog 8. srpnja nagazi na lego-kockicu. Pogledajte objavu koja nas je ostavila bez komentara:

Hey Lilian Thuram, here's our wish to you for 8 July of every year 🙃🤷🏻‍♂️ #OTD1998 #142appearances👏🏼 #2goals🤬 @FFF pic.twitter.com/DBkHHFL4qv

— HNS (@HNS_CFF) July 8, 2020