Nakon odrađene press konferencije, na pomoćnom terenu Rujevice trebao se održati posljednji trening reprezentativaca pred sutrašnju utakmicu protiv Latvije. Međutim, kako pišu Sportske novosti, jedan je Latvijac s akreditacijom iz torbe izvadio predmet zbog kojeg je moralo reagirati osiguranje.

Naime, on je iz torbe izvadio dron kojeg je potom digao u zrak s namjerom da snimi Dalićeve izabranike iz zraka. Osiguranje je ekspresno reagiralo i naredilo mu da dron spremi u torbu, a on ih je poslušao.

Međutim, isti izvor tvrdi kako su čuli i još jednu verziju priče, a to je kako se gospodin htio pripremiti za trening svoje nacionalne vrste. On je spremio dron i obećao da će ga držati u torbi, a osiguranje je na to pazilo. Tko zna, je li bila riječ o špijunaži ili najobičnijem televizijskom prilogu, ali ne treba ništa prepuštati slučaju.