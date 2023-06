Hrvatski nogometni savez (HNS) osigurao je dodatni kontingent ulaznica za polufinale Lige nacija i susret protiv Nizozemske, 14. lipnja u Rotterdamu na stadionu De Kuip.

Prodaja ulaznica organizirana je isključivo putem interneta i to po sljedećim cijenama: Premium sjedala 120 eura, 1. kategorija: 70 eura, 2. kategorija: 50 eura, te 3. kategorija: 20 eura.

Pravo na kupovinu ulaznica imaju isključivo državljani Republike Hrvatske, bez obzira na adresu prebivališta, uz popunu traženih osobnih podataka.

Jedna osoba može kupiti najviše četiri ulaznice. Osim svojih podataka, kupac unosi i podatke o drugim navijačima za koje kupuje ulaznice pri čemu drugi navijači ne moraju nužno biti državljani Republike Hrvatske.

Rok za kupnju ulaznica putem interneta traje do ponedjeljka, 12. lipnja do 23:59 sati ili do rasprodaje svih raspoloživih ulaznica.

U roku od 24 sata nakon kupovine kupci će dobiti elektroničku poštu od Uefe s uputama za preuzimanje aplikacije za mobitel u kojoj će biti kupljene ulaznice.

Ulaznice su putem interneta dostupne na portalu za ulaznice (ulaznice.hr), gdje se mogu pronaći detaljne informacije o prodaji ulaznica i načinima plaćanja.

Vatreni će u Rotterdamu imati veliku podršku navijača, očekuje se najmanje 14.000 hrvatskih navijača, što je nešto ispod trećine ukupnog kapaciteta. Međutim, sigurno ima naših navijača koji su se za ulaznice snašli i na druge načine.

Stadion De Kuip formalno po papirima prima 51.000 gledatelja, međutim za Ligu nacija kapacitet će ipak biti nešto smanjen. Dio stadiona će zauzeti mediji, a dio pripada za UEFA-u.

U slučaju pobjede, Vatreni će ostati u Rotterdamu do nedjelje, 18. lipnja kada je na istom mjestu finale. U slučaju poraza, reprezentacija i navijači morat će u Enschede, gdje je susret za treće mjesto, također 18. lipnja, ali ranije, u 15 sati, s poraženim iz ogleda Španjolska - Italija.