Napadač splitskog Hajduka i hrvatske nogometne reprezentacije Marko Livaja, donio odluku o prestanku igranja za reprezentaciju, a njegovu su odluku podržali HNS i Zlatko Dalić. Krovna organizacija nogometa u Hrvata objavila je i priopćenje na svom web izdanju u kojem navodi kako su bili obaviješteni...

"Marko je proteklih godina bio važan dio naše reprezentacije te me stoga ražalostila ova objava. No, razumijem razloge koje mi je Marko iznio u iskrenom razgovoru te stoga poštujem ovakvu odluku. Zahvalni smo Marku na doprinosu reprezentaciji u proteklom razdoblju, posebno u našem pohodu do bronce na Svjetskom prvenstvu, te mu želim svu sreću u nastavku klupske karijere", poručio je predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić, a poruke podrške mu je poslao i Zlatko Dalić.

"Žao mi je što je Marko donio ovakvu odluku, no razumijem njegovo razmišljanje. Poštujem takvu odluku, kao što sam poštovao i prethodne odluke kada bi se netko oprostio od reprezentacije. Marku zahvaljujem na svemu što je dao reprezentaciji, bio je važan dio naše brončane priče u Kataru te vjerujem da će mu to Svjetsko prvenstvo ostati među najdražim uspomenama u karijeri. Želim mu puno zdravlja i sreće privatno i profesionalno", poručio je izbornik hrvatske reprezentacije.

Livaja je za reprezentaciju odigrao 21 utakmicu te je pritom zabio četiri pogotka, uključujući vodeći pogodak protiv Kanade na FIFA Svjetskom prvenstvu u Kataru gdje su Vatreni osvojili brončanu medalju.

"Nakon dugog razmišljanja donio sam odluku o odlasku iz hrvatske reprezentacije o čemu sam prije ove objave obavijestio Hrvatski nogometni savez. Izborniku i stožeru zahvalan sam na svom vremenu provedenom u reprezentaciji i priznanju kao igraču, a uvijek će mi posebno u srcu ostati bronca iz Katara i atmosfera koja je vladala među suigračima te radost u cijeloj državi i dijaspori koja je vladala zbog sjajnog uspjeha. Ponosan sam na svaki nastup za moju domovinu i želio bih da fokus i pozitiva budu usmjereni prema igračima, nadam se da će u miru i bez tenzija dočekati sljedeće bitne utakmice. Hvala svima na podršci, a reprezentaciji od srca želim sreću i uspjeh sada i u daljnjoj budućnosti.

Nije to, obična tkanina, srce mi ko najveća planina. Ponosa uhvati me navala, kad se zavijori iznad naših glava", napisao je Livaja uz svoju objavu na Instagramu.