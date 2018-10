BIŠĆAN OTKRIO KOJI SU CILJEVI STAVLJENI PRED NJEGA: Navijači Rijeke dobili su odgovor koji su tražili

‘Moramo se vratiti u pozitivu i da onda na krilima toga izađemo iz krize’

Gostujući u emisiji Pod stijenama Kantride Rijekin trener Igor Bišćan upoznao je publiku sa načinom na koji mu prolaze prvi dani na funkciji koju je preuzeo po odlasku Matjaža Keka, priznao što ga muči u ovim trenucima i progovorio o ciljevima koji su ispred njega stavljeni.

“Sve je što se mene tiče jako lijepo, u klubu su napravili sve da se osjećam odlično, vrlo kratko je trebalo da se naviknem na njih i uvjerim u ozbiljnost i posloženost kluba tako da su moji dojmovi za sada jako, jako pozitivni”, prenosi Novi list Bišćanove riječi iz emisije.

Prilika, ne pritisak

Četiri remija i dva poraza iz posljednjih šest utakmica jasno će reći u kakvom je stanju momčad koju je Bišćan preuzeo. Pred ogled protiv Intera kojim se u petak otvara 11. kolo domaćeg prvenstva priznao je o čemu razmišlja.

“Razmišljam o tome da se momčad što bolje pripremi za utakmicu i da je pobijedimo. To je nama prilika, ne bih to doživljavao kao dodatni pritisak već veliku priliku da izađemo iz krize i ovoga stanja, te promijenimo smjer u kojem je išla momčad u posljednjih šest utakmica. To ću na taj način i predstaviti svojim igračima. Moramo to shvatiti kao šansu jer znamo da imamo kvalitetu i da ovo u zadnje vrijeme nije naše realno stanje stvari. Moramo se vratiti u pozitivu i da onda na krilima toga izađemo iz krize do kraja ovoga dijela prvenstva kako bi onda na pripremama mogli napraviti iskorak.”

Ustabiliti igru i rezultate

Potom je Bišćan otkrio koji su ciljevi pred njega stavljeni. Usput, momčad je preuzeo na petom mjestu ljestvice sa 14 bodova iz deset odigranih dvoboja.

“Cilj je biti u prvih tri ili četiri, mjestima koje vode u europska natjecanja, a u Kupu otići što dalje moguće. Kratkoročni cilj je da ustabilimo rezultate i igre i da do zime vidimo na čemu smo i onda u suradnji s ljudima iz upave napravimo sliku na temelju koje ćemo donositi daljnje odluke”, kazao je Bišćan.