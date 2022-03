Disciplinski sudac Prve HNL, Alan Klakočer, donio je odluke o kaznama iz 25. kola hrvatskog prvenstva. Najgore je prošao Osijek.

"NK Osijek kažnjen je jedinstvenom kaznom od 75.000 kuna i jednom utakmicom bez gledatelja na istočnoj tribini zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) i diskriminirajućeg ponašanja (čl. 88. DP HNS-a) navijača tijekom utakmice Osijek - Dinamo. Na sjevernoj tribini gdje je bila gostujuća navijačka skupina BBB u 9. minuti zapaljene dvije baklje koje su izgorjele na tribini, u 43. minuti zapaljena jedna dimna kutija, u 60. minuti zapaljeno deset baklji, od kojih je šest bačeno na tartan stazu, a jedna u teren za igru te je došlo do prekida igre od tridesetak sekundi.

Vrijeđali Pajača

U razdoblju od 70. do 72. minute zapaljeno je 25 baklji, od kojih su gotovo sve bačene na tartan stazu, a jedna u teren za igru pa je u 71. minuti ponovno došlo do prekida igre od tridesetak sekundi. U 79. minuti zapaljen je veći broj plastičnih stolica koju su gorjele do 88. minute. Na istočnoj tribini gdje su bili smješteni domaći navijači, u jednom dijelu i navijačka skupina Kohorta, u 23. minuti zapaljeno je sedam baklji, a u 77. minuti zapaljena jedna baklja. Po završetku utakmice došlo je do nekontroliranog ulaska većeg broja gledatelja u prostor terena za igru dok su se na istom još uvijek nalazili igrači obiju momčadi. U 65. minuti od dijela domaćih navijača na svim tribinama došlo do uzvikivanja 'Pajaču, Cigane' te u 69. minuti do masovnog uzvikivanja sucu utakmice 'Cigane, cigane'", stoji u priopćenju.

Osim Osijeka dosta su loše prošli Dinamo i Hajduk.

"GNK Dinamo kažnjen je s 50.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) gostujućih navijača tijekom utakmice Osijek - Dinamo. HNK Hajduk kažnjen je s 40.000 kuna zbog korištenja pirotehničkih sredstava (čl. 67. DP HNS-a) domaćih navijača tijekom utakmice Hajduk - Rijeka. Tijekom utakmice domaća navijačka skupina Torcida, smještena na tribini Sjever, zapalila je četrdesetak baklji", stoji u priopćenju.